外交公署批詆毀釋法：梅儒瑞來港「吃飯砸鍋」　反中亂港死路一條

美國駐港澳總領事梅儒瑞首度開腔，批評全國人大就《香港國安法》釋法，擴大香港行政當局的權力，缺乏司法機構監管，或進一步破壞香港司法獨立。外交部駐港特派員公署今日（26日）發聲明，批評梅儒瑞「借題發揮、大放厥詞，公然詆毀香港法治和自由，惡意攻擊《香港國安法》和中國全國人大常委會有關釋法」，強烈不滿他蓄意抹黑香港營商環境，予以嚴厲譴責。

公署敦促美國相關官員勿忘前事之鑑、勿做眾矢之的：「反中亂港只有死路一條！拿著糟糕透頂的劇本，無論再怎麼演，都只會自曝其短，自取其辱！」



美領事稱釋法損司法獨立 內地營商風險在港出現：1.5萬美人撤離

釋法完全正當合法：香港法治優勢堅如磐石

公署發言人表示，《國安法》針對的是特區維護國家安全「不設防」問題，打擊的是極少數，保護的是廣大香港居民。香港法治優勢堅如磐石，在全球法治排名中穩居世界前列，香港的新聞自由在安全、穩定及法治環境下獲得更好保障，在港國際媒體和記者數量不降反升，又稱《國安法》護國安、保家安、得民心，已成為香港繁榮穩定的「守護神」。

發言人續指，釋法為特區解決《國安法》實施中遇到的實際問題清晰規範了方式和路徑，完全正當、必要、及時、合法。

批梅儒瑞唱衰香港前景 暴露亂港遏華的險惡用心

公署強調，美國的「民主燈塔」及「人權衛士」的虛偽面目早已被世人看穿、遭世人唾棄：「根本不配當甚麼人權衛士，更沒資格充當頤指氣使的教師爺」。聲明指，梅儒瑞作為美國政府駐港高級外交官，幹的卻是「吃飯砸鍋」的勾當，對當前香港海晏河清的大好局面視而不見，對香港安定團結的客觀事實充耳不聞，對不干涉內政的國際法原則和國際關係基本準則肆意踐踏，不斷詆毀香港法治和自由，為反中亂港分子撐腰打氣，唱衰香港發展前景，只能暴露其亂港遏華的險惡用心。

公署重申，香港作為聯通中國與世界的超級聯繫人，理應成為中國與各國友好合作的「熱土」，而不應成為實施「新冷戰」的「陣地」，中華民族偉大復興不可逆轉的歷史洪流面前，任何阻擋香港「由治及興」進程的言行都是螳臂擋車。