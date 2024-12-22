習近平講話｜陳茂波：香港金融須推動更多制度與跨境合作創新

財政司司長陳茂波今天（22日）提到國家主席習近平視察澳門的講話，為香港在新時代「一國兩制」實踐行穩致遠指明方向，包括要發揮獨特優勢、加強內聯外通。陳茂波說香港是境外資金投資內地市場的最重要渠道，也是內地資金配置境外資產的安全暢通管道，未來必須推動更多制度、產品與跨境合作創新，例如開拓內地通過香港與更多新興市場的聯繫，提升香港金融市場的體量、流動性，更好滿足科技變革與地緣政局下企業與其他機構的籌融資需要。



澳門歡迎習近平晚宴中，陳茂波有出席。（李振邦攝）

陳茂波在網誌表示，過去幾年特區政府團隊積極出訪各地，包括內地、傳統歐美市場，以及中東、東盟等「全球南方」市場，努力推動香港跟各地在金融、商貿等方面的合作，以及企業間的對接。過去一年，內地和海外駐港公司數目按年增加約一成，創歷史新高。外資企業樂意以香港為橋頭堡，開展內地和亞洲市場；不少內地企業亦選擇以香港作為其開拓國際業務的首選平台。

陳茂波認為香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，可更好發揮「內聯外通」的優勢。（蘇煒然攝）

面對保護主義、單邊主義等挑戰，陳茂波認為香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，可更好發揮「內聯外通」的優勢，將更積極推動與不同地方雙向以至多向的交流和合作，特別是安排商務代表團的互訪，包括加強聯同粵港澳大灣區城市對外路演和聯合招商，開拓更多互利共贏的新商機。

陳茂波預告未來會進一步加強宣傳推廣工作，透過說好中國故事、講好香港故事，讓外國政商金融各界對香港和內地的實際情況和龐大機遇有更全面的了解，擴大朋友圈。