考察豐州市場、晤農林水產省　梁君彥：將與港府跟進食安情況

由立法會主席梁君彥率領的日本考察團今日（23日）踏入第三天，清早前往以海產批發及零售聞名國際的豐洲市場，議員與多位批發商交流，又與日本農林水產大臣江藤拓會面，了解日本農林水產省就出口漁農食品安全所作的措施，梁君彥指代表飲食業界的議員張宇人回港後，會向特區政府跟進今次會面，及日本食物安全的最新情況，供政府參考。



梁君彥率領立法會議員考察日本豐州市場（梁君彥FB）

考察團聽取了豐洲市場內的中央批發市場副場長笹森竜太郎介紹，鮮活海產每天清晨會運到批發市場，下午由飛機空運香港，傍晚抵達，確保食品新鮮。香港是日本第二大的漁農產品和食品出口市場，代表團又與日本農林水產大臣江藤拓會面，梁君彥指出，港人對食品安全有很高要求，特區政府近年對日本進口食品施加基於客觀指標的科學化管制措施，是為了確保市民健康。代表團進一步了解日本農林水產省就出口漁農食品安全所作的措施，梁向日方表示，代表飲食業界的張宇人議員回港後，會向特區政府跟進今次會面，以及日本食物安全的最新情況，供政府參考。

梁君彥率領立法會議員考察日本豐州市場（梁君彥FB）

今年施政報告提出開設「空運鮮活市集」，作為本港機場城市計劃的新項目，梁君彥期待港日未來有更多水產交易合作，香港可借鏡豐洲市場的運作和吸引旅客的配套，以達致「無處不旅遊」。

促東京政府與日商界支持香港加入RCEP

代表團又與日本經濟產業省經濟產業審議官松尾剛彦會面，雙方就經貿合作、創新科技和區域發展等範疇交流，並爭取日本支持香港加入RCEP，促進區內經濟合作，實現互利共贏。代表團其後與由多間日本企業組成的日本經濟團體聯合會見面，探討香港如何協助日本企業在中國內地市場尋找機遇，議員歡迎和期望日本商界來港拓商機，並支持香港加入RCEP，齊齊「造大個餅」。