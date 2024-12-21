梁君彦率立會議員訪日本　冀說明香港加入RCEP可達致互利共贏

立法會主席梁君彥今日（21日）率領立法會議會聯絡小組委員會7位議員，出發前往日本東京，展開一連4日職務考察，是立法會繼今年5月考察馬來西亞、印尼和新加坡後，再度出訪海外。他稱，希望透過今次考察出力，向日本各界說明香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）能夠達致互利共贏。



立法會主席梁君彥（左四）率領七名議員出訪日本（梁君彥FB）

梁君彥指，國家主席習近平早前提到，中日雙方要深化拓展人文和地方交流，促進相互了解，加強國際和地區事務協作，踐行真正的多邊主義，共同應對全球挑戰。《區域全面經濟伙伴關係協定》(RCEP)正是全球目前規模最大的自由貿易協定，RCEP的15個成員經濟體都是香港主要貿易夥伴。香港正爭取早日加入RCEP，以鞏固和提升國際貿易中心地位。立法會希望透過今次考察出力，向日本各界說明香港加入RCEP能夠達致互利共贏。

他指，今次考察行程重點之一是拜訪日本國會，日本既是RCEP成員國，亦是香港的重要商貿夥伴，議員將與日本政府不同部門、企業和商界代表會面，就食品安全、經貿投資和文化旅遊等議題交流，亦會拜訪中國駐日本大使，探討香港如何善用「一國兩制」的獨特優勢，抓緊國家機遇，推動中日關係長期健康和穩定地發展。