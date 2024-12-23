立法會日本考察團坐商務艙　四日行程八人開支預算逾20萬元

撰文：何夏怡
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立法會主席梁君彥率7名議員考察日本4日，每名議員各有5萬元開支預算，原本包括日本及韓國的交通、住宿、膳食等費用，但因應韓國局勢決定只去日本。議員聖誕前夕坐商務艙來回東京，翻查機票市價介乎1.7萬元至2.5萬元，連同日本住宿、膳食和雜項逾9,000元開支預算，保守估計考察團每名議員開支預算最少逾2.5萬元，8人合共最少逾20萬元。

2024年12月22日，立法會代表團與橫濱中華街發展會副理事長武松昭男（左五）合照。（政府新聞處圖片）

立法會日本考察團坐商務艙　八人機票開支料至少13萬元

立法會日本考察代表團成員包括主席梁君彥，以及7名立法會聯絡小組委員會委員，包括張宇人、林健鋒、李梓敬、林琳、陳穎欣、鄧飛和嚴剛。考察團原本計劃12月18日至24日先後訪問南韓及日本，但由於南韓發生戒嚴風波而取消，改為僅考察日本。

(2024年11月29日立法會內務委員會會議文件）

翻查上月29日立法會內務委員會文件，考察團來往日韓機票預算為3.2萬元，其中東京來往香港的機票坐商務艙，解釋因航程逾4小時。而原本打算去的韓國至香港或日本航程均少於4小時，故開支預算坐經濟客位。

圖為2024年12月22日，立法會代表團視察橫濱紅磚倉庫聖誕市集。（政府新聞處圖片）

不過，南韓行程因當地局勢問題取消，文件未有拆開交代香港往返日本的商務艙機票開支預算。《香港01》根據旅遊網站資料，香港往返日本的直航商務艙機票介乎1.7萬元至2.5萬元，即今次日本考察8名議員機票總開支逾13萬元。

每人開支預算料逾2.5萬元

文件亦顯示考察團的酒店住宿、膳食及雜項開支預算。其中，酒店住宿開支預算是按照膳宿津貼的60%計算，以原計劃每個國家逗留3晚計算，每位議員在日本有5,069元開支預算；至於膳食及雜項開支預算，則是按膳宿津貼的40%計算，議員每人可享4,083元額度開支。保守估計，考察團每名議員開支預算逾2.5萬元。

圖為2024年12月22日，立法會代表參橫濱中華街。（立法會主席梁君彥Facebook）

考察團昨日（22日）行程包括橫濱的杯麵博物館，與日清食品有限公司董事長兼首席執行官安藤清隆會面；隨後參觀全亞洲規模最大的中華街——橫濱中華街，以及橫濱紅磚倉庫聖誕市集。

立會代表團考察日本　李梓敬陳穎欣等訪杯麵博物館及橫濱中華街立法會日本考察團坐商務艙　四日行程八人開支預算逾20萬元
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