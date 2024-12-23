立法會日本考察團坐商務艙　四日行程八人開支預算逾20萬元

立法會主席梁君彥率7名議員考察日本4日，每名議員各有5萬元開支預算，原本包括日本及韓國的交通、住宿、膳食等費用，但因應韓國局勢決定只去日本。議員聖誕前夕坐商務艙來回東京，翻查機票市價介乎1.7萬元至2.5萬元，連同日本住宿、膳食和雜項逾9,000元開支預算，保守估計考察團每名議員開支預算最少逾2.5萬元，8人合共最少逾20萬元。



2024年12月22日，立法會代表團與橫濱中華街發展會副理事長武松昭男（左五）合照。（政府新聞處圖片）

立法會日本考察團坐商務艙 八人機票開支料至少13萬元

立法會日本考察代表團成員包括主席梁君彥，以及7名立法會聯絡小組委員會委員，包括張宇人、林健鋒、李梓敬、林琳、陳穎欣、鄧飛和嚴剛。考察團原本計劃12月18日至24日先後訪問南韓及日本，但由於南韓發生戒嚴風波而取消，改為僅考察日本。

(2024年11月29日立法會內務委員會會議文件）

翻查上月29日立法會內務委員會文件，考察團來往日韓機票預算為3.2萬元，其中東京來往香港的機票坐商務艙，解釋因航程逾4小時。而原本打算去的韓國至香港或日本航程均少於4小時，故開支預算坐經濟客位。

圖為2024年12月22日，立法會代表團視察橫濱紅磚倉庫聖誕市集。（政府新聞處圖片）

不過，南韓行程因當地局勢問題取消，文件未有拆開交代香港往返日本的商務艙機票開支預算。《香港01》根據旅遊網站資料，香港往返日本的直航商務艙機票介乎1.7萬元至2.5萬元，即今次日本考察8名議員機票總開支逾13萬元。

每人開支預算料逾2.5萬元

文件亦顯示考察團的酒店住宿、膳食及雜項開支預算。其中，酒店住宿開支預算是按照膳宿津貼的60%計算，以原計劃每個國家逗留3晚計算，每位議員在日本有5,069元開支預算；至於膳食及雜項開支預算，則是按膳宿津貼的40%計算，議員每人可享4,083元額度開支。保守估計，考察團每名議員開支預算逾2.5萬元。

圖為2024年12月22日，立法會代表參橫濱中華街。（立法會主席梁君彥Facebook）

考察團昨日（22日）行程包括橫濱的杯麵博物館，與日清食品有限公司董事長兼首席執行官安藤清隆會面；隨後參觀全亞洲規模最大的中華街——橫濱中華街，以及橫濱紅磚倉庫聖誕市集。