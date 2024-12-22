立會代表團考察日本　李梓敬陳穎欣等訪杯麵博物館及橫濱中華街

立法會主席梁君彥率領的立法會代表團，周日（22日）繼續在日本進行職務考察。代表團早上到訪橫濱的杯麵博物館，與日清食品有限公司董事長兼首席執行官安藤清隆會面。隨後曾參觀全亞洲規模最大的中華街——橫濱中華街，以及橫濱紅磚倉庫聖誕市集。



代表團副團長為立法會議會聯絡小組委員會主席張宇人，其他成員包括小組委員會委員：林健鋒、李梓敬、林琳、陳穎欣、鄧飛和嚴剛。

晤日清董事長安藤清隆 議員稱港可借鏡日本開放工場拓旅遊

議員早上與安藤清隆會面，了解日清在日本和香港業務的最新發展，包括利用智慧生產線提高效率。雙方亦就香港在國際食品貿易的角色和發展工業旅遊交換意見，議員提到企業可善用「香港製造」的品質保證來吸引顧客，開拓粵港澳大灣區市場；及本港可借鏡日本的產業，開放品牌生產線和工場予遊客參觀，令其化身旅遊項目。

代表團之後參觀橫濱中華街，並與中華街發展會副理事長武松昭男交流，了解當區最新發展、周邊道路管理、發展會代表商戶與當地政府和居民溝通的情況、以及在疫情後加強向遊客宣傳的策略。梁君彥在其社交平台提到，香港近期積極推動「熊貓經濟」，在中華街亦有以熊貓為主題的店舖，深受市民及外國遊客歡迎。

視察橫濱紅磚倉庫聖誕市集 與前駐港總領事岡田健一早餐會

下午，代表團視察橫濱紅磚倉庫聖誕市集了解運作，及如何透過提供東西文化薈萃的多元節日體驗，刺激旅客消費。

而在出發前往橫濱前，部分代表團成員與剛於上月底離任的前日本駐港總領事岡田健一進行早餐會議，就進一步開拓港日旅遊文化合作機會交流。