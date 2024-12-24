立法會八人考察日本花逾20萬元　梁君彥：我哋唔係旅行　無超預算

立法會主席梁君彥率七名議員聖誕前夕考察日本，保守估計每名議員開支預算最少逾2.5萬元，8人合共最少逾20萬元。代表團今日（24日）返港被問及如何回應開支爭議，梁君彥強調「我哋唔係旅行」，行程緊密包括與當地國會議員見面。至於坐商務艙來回東京和香港，梁君彥解釋根據一般程序，與過往做法一樣，無特別安排，亦沒有超預算。



12月24日，立法會主席梁君彥率七名議員考察日本後返港。（何夏怡攝）

梁君彥：我哋唔係旅行 無超預算

根據立法會內務委員會文件所列預算，以及參考旅遊網站的機票市價，立法會日本考察團每名議員預算開支最少逾2.5萬元，8人合共最少逾20萬元，引起網上熱議。立法會主席梁君彥與代表團返港後在機場會見傳媒，他表示四日行程非常緊湊。

我哋唔係旅行，琴日（23日）係有11個人、國會等唔同人要見，所以行程好緊密，完全唔係旅行，大家要正視。 立法會主席梁君彥

梁君彥又說，公職考察完全根據相關指引，經過內委會通過，亦都沒有超過預算。自由黨飲食界立法會議員張宇人補充稱，考察團行程獲內會通過，且今次花費和以往立法會其他議員小組外訪的做法「一模一樣，並無改變」。至於坐商務艙來回東京和香港，梁君彥再次強調，「（今次外訪）是以一般的程序，和過往一樣的做法，並無特別原因、特別安排」。

梁君彥率領立法會議員考察日本豐州市場（梁君彥FB）

代表團與日本農林水產大臣江藤拓（右一）會面。（政府提供）

向日方介紹「一國兩制」、《港區國安法》等

梁君彥表示，考察團和日本政府人員交流時，發現日方對《基本法》第23條以及《港區國安法》有誤解，考察團在面對面交流過程中，力圖讓對方了解「一國兩制」，以及香港在《港區國安法》實施後更加穩定安全，亦有良好的國際法經營環境。他又說，已向日方介紹近年香港的行政、立法雙方聯手「拼經濟」，審議通過多宗法案，在法理上為包括日本在內的外國投資拆牆鬆綁，期望實現雙方經濟共贏。

12月24日，立法會主席梁君彥率七名議員考察日本後返港。（何夏怡攝）

張宇人將提供日本食安情況予政府參考

考察團昨日（23日）與日本農林水產大臣會面，了解日本農林水產省就出口漁農食品安全的措施。有份參與考察的張宇人獲梁君彥點名將與政府跟進會面，將日本食安的最新情況提供政府參考。

代表團與日本眾議院副議長玄葉光一郎（左二）會面。（政府提供）

他又提及日本漁農食安問題，指考察團要求日方公開核污水相關數據，並向日本的水產批發商等清楚表達香港進口海產的立場，強調香港有嚴謹的進口食品檢查機制，一定會確保食物安全。