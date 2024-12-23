立法會代表團繼續日本職務考察　與日本政府、國會及商界人士會晤

立法會主席梁君彥率領的立法會代表團今日（23日）繼續在日本的職務考察，與日本政府、國會及商界的不同人士會晤，包括農林水產大臣江藤拓、參議院副議長長浜博行及由多間當地企業組成的日本經濟團體聯合會的代表等。



代表團明日將結束考察，並於上午啓程返港。



代表團與日本農林水產大臣江藤拓（右一）會面。（政府新聞處圖片）

邀日本外務省來港了解實施國安法後實況

與日本農林水產大臣江藤拓會面時，議員提到，香港是日本第二大漁農產品和食品出口市場，而香港市民對食品安全有很高要求，並進一步了解日本政府就出口漁農食品安全所作的措施。

代表團又與日本外務副大臣藤井比早之會晤，議員表示，香港今年已實施《維護國家安全條例》，社會環境更加穩定安全，能更有效保障海外投資者，包括日本企業來港營商。代表團亦表示歡迎外務省來港，以了解香港實況。

代表團會見日本外務副大臣藤井比早之（中）。（政府新聞處圖片）

爭取日本支持香港加入RCEP

與經濟產業省經濟產業審議官松尾剛彥會面期間，雙方就經貿合作、創新科技和區域發展等範疇交流。議員闡述香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），有助推動區域經濟發展，實現互利共贏。

代表團與經濟產業省經濟產業審議官松尾剛彥（右四）會面。（政府新聞處圖片）

下午，代表團到訪日本國會，參觀眾議院和參議院大樓，並與兩院代表會晤。

代表團參觀日本國會。（政府新聞處圖片）

與日本參議院副議長長浜博行會面期間，雙方就加強港日交流、食物安全問題等方面交換意見。代表團爭取日本支持香港加入RCEP，為區域經濟發展發揮更大作用。

代表團與日本參議院副議長長浜博行（右二）會面。（政府新聞處圖片）

代表團之後與眾議院副議長玄葉光一郎會面，討論如何透過日本的政商界，向當地民眾更廣泛宣傳香港的優勢，包括作為全球最自由經濟體和旅遊方面的吸引力。雙方期望透過今次交流推動港日議會更密切關係。

代表團與日本眾議院副議長玄葉光一郎（左二）會面。（政府新聞處圖片）

代表團亦會見了日本香港友好議員連盟主席、日本參議員自見英子，分享議會工作和進一步促進港日交流。

立法會主席梁君彥議員與日本香港友好議員連盟主席自見英子（右）。（政府新聞處圖片）

考察豐洲市場 倡香港借鏡市場運作和吸引旅客配套

代表團亦有與日本商界見面，今早考察豐洲市場期間，議員藉此機會與市場內多名批發商交流，察悉香港是他們其中一個重要的出口地。鑑於今年施政報告提出開設「空運鮮活市集」，作為本港機場城市計劃的新項目，代表團認為，香港可借鏡豐洲市場的運作和吸引旅客的配套，以達致「無處不旅遊」。

另外，代表團與由多間當地企業組成的日本經濟團體聯合會的代表會面，探討香港可如何協助日本企業在中國內地市場尋找機遇。

代表團參觀豐洲市場。（政府新聞處圖片）

代表團晚上與中國駐日本大使吳江浩會面，探討香港如何善用「一國兩制」的優勢，加強與日本的經濟及人民交流。