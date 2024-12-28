黃傑龍：優質旅遊服務研擴大至的士業　推廣清真友善認證吸中東客

政府年中推出好客之道運動，優質旅遊服務協會主席黃傑龍稱，過去一段時間成功營造社會氣氛，新一年會研究擴大「優質旅遊服務」計劃至更多行業，包括的士業，及探討配合政府著眼伊斯蘭旅遊市場，推廣清真友善認證，吸引更多中東旅客來港。



優質旅遊服務協會會長黃傑龍（資料圖片）

黃傑龍今日在電視節目《有理有得傾》中表示，近半年收到不少商戶希望加入取得「優」字標誌，強調協會重質不重量，未來會繼續推動業界提升服務，2025年擴大「優質旅遊服務」計劃至更多行業，他指近幾年有人問「優」字能否推廣到的士，但過去因的士是隨手截，不會在看見「優」字才上車，但隨者的士車隊將投入服務，可能有機會將來有新的可能性。

另一個今年重點是伊斯蘭飲食，因為目前見到政府戰略上需要找新客源，暫時而言中東、伊斯蘭旅客來香港不是最大份額，但如果這方面做好些，希望將來能擴大市場。

黃傑龍指聖誕假期期間，留港市民願意消費（梁鵬威攝）

剛剛結束的聖誕假期，本身經營餐飲集團的黃傑龍指留港的市民願意消費，加上深圳恢復一簽多行近一個月，市面熱鬧，估算餐飲業生意按月升最多兩成，不過內地旅客消費力下降，與其他國際旅客相近，整體生意按年下跌一成。他形容生意在短期內難以回升至疫情前「遍地黃金」時期，他認為目前所謂的內地旅客消費力變弱可能只是正常化，與其他國際旅客接近，所以反轉說不應太幻想，短期內升回一倍像以前一樣高。只要把握著新的事實，你都會有生意做。他期待內地經濟政策逐漸見效，帶旺本港商戶的經營環境。