近8000間商舖獲優質旅遊服務計劃認可　劉震：把旅客當身邊朋友

政府上月宣布展開「好客之道」運動，以發揮好客精神。文化體育及旅遊局副局長劉震表示，全港現時有近8,000間商鋪獲旅發局優質旅遊服務計劃認可，較去年增300多間；並表示每個地方都要做好迎接旅客的心態，「最重要的是你把他當成身邊一個朋友」，向旅客表示友好。



政府推廣好客之道。（資料圖片）

現時全港有近8,000間商舖獲旅發局優質旅遊服務計劃認可，較去年增300多間。文化體育及旅遊局副局長劉震指，旅發局今年修訂計劃評審準則，當中加入「以科技為本提升服務水準」，檢視商戶提供的輪候平台、電子支付方式，同時審視店鋪「整合顧客反饋渠道」的方式，例如商戶會否從社交媒體、線下平台收集顧客意見。

旅發局副總幹事葉貞德指，計劃過往偏重貨真價實、明碼實價，而修訂後，服務評分的比例提高，評分由350分增至400分。

旅發局副總幹事葉貞德表示，計劃過往偏重貨真價實、明碼實價，而修訂後，服務評分的比例提高，評分由350分增至400分。（政府新聞網圖片）

劉震：把旅客當成身邊一個朋友

劉震表示，現時旅客較喜歡深度遊，與當地居民深入接觸，故市民在日常生活中也可多一步，以配合香港無處不旅遊的理念，

他指，每個地方都要做好迎接旅客的心態，令旅客感受到關懷和受歡迎。「最重要的是你把他當成身邊一個朋友，留意到他有需要便嘗試幫忙，有時遇上旅客，展露一個善意的笑容，可能已是絕佳的友好表示。 」

他續指，政府上月推出好客之道運動，並不代表市民做得不好，而是希望定期透過宣傳推廣，提醒市民可以做多些，維持上佳精神面貌，令旅客賓至如歸。

文化體育及旅遊局副局長劉震表示，每個地方都要做好迎接旅客的心態，令旅客感受到關懷和受歡迎。（政府新聞網圖片）

傑出優質商戶員工金獎得主自學維修技巧 望令人喜出望外

於2022年獲得傑出優質商戶員工服務獎（前線員工）（珠寶及鐘表）金獎得主的鄺志鋒，已從事零售業10多年，他認為，現今社會，服務態度首要是令客人喜出望外。

除了向顧客介紹鐘錶，鄺志鋒也自學維修技巧，「以前公司有駐店鐘錶師傅，現在很多都已退休。我自學一點維修技巧，有需要時便能協助顧客。鐘錶品牌眾多，調節錶帶的方式便有十種八種，換電池的技巧也多得很。」

2022年獲得傑出優質商戶員工服務獎（前線員工）（珠寶及鐘表）金獎得主鄺志鋒。（政府新聞網圖片）

另一位在同年獲傑出優質商戶員工服務獎（主管級員工）（西菜）的金獎得主趙文雪，也在快餐連鎖店工作逾10年，她則覺得服務態度首要懂得換位思考。她說，即使快餐店節奏急速，仍要堅持以客為先，想其所想，用心觀察顧客所需。

她又表示，「我們常說鑑貌辨色，你要觀察顧客究竟需要甚麼。我們做多一步，關心一下顧客，例如他咳嗽，我們可遞上紙巾，奉上一杯水，讓顧客感受到服務的溫度。」