旅發局派臥底探測服務質素　「優質旅遊服務」計劃擴員工評分比重

香港積極推動「盛事經濟」，今時今日服務態度又如何？旅遊發展局最近聯同HOY TV拍攝一連八集「真人show」，以神秘顧客方式測試香港旅遊業服務質素。



局方表示，未來會繼續循多方面提升業界服務質素，包括「優質旅遊服務」計劃商戶評審準則，加大員工所佔的評分比重，以肯定服務質素重要性，該準則在1月初實行。



旅發局聯同HOY TV拍攝的一連八集「真人show」，以神秘顧客方式測試香港旅遊業服務質素。（旅發局提供圖片）

黃傑龍：透過電視將優質服務精神「帶入屋」

優質旅遊服務協會主席黃傑龍到其中一集節目探班，與現時經營單車店的單車冠軍運動員黃金寶討論優質服務之道。黃傑龍表示，香港有不少優質商戶均秉持優質服務宗旨，而是次透過電視「真人show」手法，可提醒業界時刻提升服務，以及表揚優質商戶；而節目本身也較輕鬆，可將優質服務精神「帶入屋」，可達至顧客、商戶、香港整體社會三贏。

他強調，希望今次「真人show」令社會討論焦點重回優質商戶，將鏡頭集中在服務優質的商戶，可讓更多人知道。

單車店店主黃金寶則指，不可只靠商品種類繁多取勝，也會要求售貨員掌握專業產品知識及豐富經驗、聆聽顧客需要，方可提供獨一無二優質服務。他舉例，單車店內除了售賣單車零件及服裝外，更會為顧客量度個人資料以方便客製化單車；店內亦設咖啡吧等，讓單車發燒友可有聚腳好地方。

旅發局：多方面提升服務質素 盼市民展現好客精神

旅發局表示，除了逢周日晚上播出的電視真人Show外，未來會繼續循多方面提升業界服務質素，包括已完成檢視「優質旅遊服務」計劃商戶評審準則，加大員工所佔的評分比重，以肯定服務質素重要性，該準則也在1月初實行。

此外，旅發局及優質旅遊服務協會計劃於下半年，舉辦「傑出優質商戶及員工服務獎」，嘉許前線從業員。旅發局稍後亦會推出宣傳片，鼓勵市民展現好客精神。

短期需靠旅遊業帶動消費 楊潤雄預告推出禮貌運動

財政司司長陳茂波昨天接受TVB節目《講清講楚》時就表示，本港經濟主要來自出口、消費和投資，然而面對地緣政治變化，本港出口業務受壓，短期只可靠旅遊業帶動消費，從而推動經濟增長。

至於文化、體育及旅遊局長楊潤雄昨天接受商業電台訪問時就透露，旅發局正計劃推出禮貌運動，增加對社區和不同行業的宣傳；同時希望市民會向旅客介紹香港景點和特色，提升旅客體驗。