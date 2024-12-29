區議員漏報物業、股份未談罰則　民政署長出席活動答「等陣先」

《香港01》早前報道，有區議員利益申報時疑漏報物業，事隔近兩個月才再申報補充，民政總署當時回覆查詢時說區議會秘書處會適當跟進，確保資料符合要求。記者12月24日再追問有否設罰則，未獲正面回應。



即將退休的民政事務總署署長張趙凱渝今日（29日）出席活動，被問到區議員利益申報問題時，僅表示「等陣先」，隨後署方人員表明會再跟進記者有關罰則的查詢。



《香港01》翻查最新十八區區議員利益申報表，發現灣仔區議員周錦威疑漏報11個物業、3個車位，相隔一個半月才補充申報。（資料圖片/黃寶瑩攝）

《香港01》早前報道，灣仔區議員周錦威疑漏報11物業、3車位，在首次申報的49日後才補充申報，事後向《香港01》承認漏報。同時，北區區議員廖宇軒在首次申報後翌日，新增補充持有8間公司股份。

身兼多個投資公司董事的北區議員廖宇軒，首次利益申報是1月31日，翌日便更新資料，新增8間公司股份。（資料圖片/鄧詠中攝）

署方當時未有正面回覆漏報後果，僅表示個別區議員申報後發現有遺漏而更正，區議會秘書處會適當跟進，確保資料符合要求。

《香港01》12月23日向民政事務總署查詢，區議員的個人利益申報有錯漏後果為何，署方及區議會如何跟進處理。（資料圖片）

12月24日，記者再向民政事務總署查詢若區議員瞞報或漏報個人利益有否罰則，未獲正面回覆，僅稱《區議員履職監察制度指引》（《指引》）及《區議會常規》（《常規》）附載的個人利益登記表格範本已列明區議員須提供的個人利益詳情，包括須登記的土地或物業的相關要求。區議會秘書處已提醒區議員須遵守相關規定。

署方又指兩名涉事區議員均已按《指引》及《常規》要求更新其個人利益詳情，而區議會秘書處在確保個人利益登記表格內的資料符合相關要求後，已上載更新後的表格供公眾查閱。

+ 5

12月29日，民政事務總署署長張趙凱渝出席深水埗舉行Running Pet嘉年華。（周令知攝）

下月底展開退休前休假的張趙凱渝，今天出席深水埗 Running Pet嘉年華，致辭後觀看工作犬演出。活動後，記者向她查詢區議員利益申報相關問題，她未有正面回應，僅表示「等陣先」。隨後署方工作人員表示，之後會跟進有關區議員漏報利益申報罰則的查詢。