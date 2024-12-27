01統計｜灣仔區議員49天添14物業疑漏報　有議員一日增八公司股份

改制後的新區議會開局一年，社會對議員有所期望。繼年初多名區議員利益申報「遲到」，《香港01》翻查最新十八區區議員利益申報表，發現灣仔委任區議員周錦威疑漏報11個物業、3個車位，相隔一個半月才補充申報。另外，北區委任區議員廖宇軒疑漏報8間公司的股份，接受查詢時承認之前無填寫經驗，會不斷學習。



被問到區議員利益申報有錯漏的後果，民政事務總署回覆《香港01》查詢時稱，個別區議員申報後發現有遺漏而更正，區議會秘書處會適當跟進，確保資料符合要求。



灣仔區議會。（資料圖片/黃寶瑩攝）

灣仔區議員周錦威疑漏報11物業3車位 49天後一口氣補填

香港置業難，有統計指不吃不喝22年才買到樓，不過灣仔有區議員只用了49天，便由無物業變成功「上車」，主角就是自由黨委任區議員周錦威。

《香港01》翻查最新十八區區議員利益申報表，發現灣仔區議員周錦威疑漏報11個物業、3個車位，相隔一個半月才補充申報。（資料圖片/黃寶瑩攝）

《香港01》翻查周錦威的利益申報，發現他1月30日填寫「區議員個人利益登記表格」時，在「是否直接或間接擁有土地及物業」一欄填「否」，不過到3月19日他改填「有」，一口氣申報了11個物業和3個車位，遍佈灣仔、西貢、九龍城、沙田、元朗。

三度聯絡周錦威 承認一度漏報物業

《香港01》記者12月23日向周錦威查詢是否漏報物業，他指「係呀、係呀」。相隔兩日，記者12月26日再致電周錦威，他改口稱「唔係漏報」，解釋物業及車位由公司持有，並引述「區議員個人利益登記表格」的附註之一，列明「若透過公司持有土地或物業，並對該公司有控制權或股份逾五成，則須予以登記」，周錦威指他持有的公司股份均未逾五成，「本來係唔使報，但後來助理都話報會好啲」。

圖左為周錦威1月30日利益申報稱沒持有物業，圖右為周錦威3月19日一口氣申報11個物業和3個車位。（香港01）

周錦威其後主動致電記者澄清，其中兩項持有物業須申報，因他持有的公司股份逾五成。

值得一提的是，「區議員個人利益登記表格」附註有列明，「任何土地或物業，如議員/增選委員有自主處置權，或從中獲得任何金錢利益，均須予以登記」、「不論是以其個人名義擁有或間接持有，例如透過公司或其他人士持有，均屬須予登記的個人利益」，規定涵蓋範圍相對廣闊。

身兼多個投資公司董事的北區議員廖宇軒，首次利益申報是1月31日，翌日便更新資料，新增8間公司股份。（資料圖片/鄧詠中攝）

北區區議員廖宇軒疑漏報8間公司股份

除了有議員疑漏報物業，亦有議員疑漏報公司股份。身兼多間投資公司董事的北區委任區議員廖宇軒1月31日首次利益申報時，報稱沒持有公司股份。

翌日（2月1日）廖宇軒再申報新增8間公司股份，他接受《香港01》查詢時表示，時隔太久已不太記得當時情況，「應該係之前提交有誤會」，但認為不算很大問題。

圖左為廖宇軒1月30日利益申報稱沒持有股份，圖右為廖宇軒2月1日申報增八公司股份。（香港01）

廖宇軒：需要不斷學習利益申報

廖宇軒說利益申報的內容較多，之前並無填寫經驗，需要理解和不斷學習。被問到有否獲民政事務總署提醒準確填報利益，廖宇軒坦言各議員持有利益有區別，署方難以了解每一個區議員的情況。

根據區議員利益申報表格附註也訂明，股份的定義是指個人持有的股份，並不包括議員以代名人身份持有的股份。而議員配偶的股份也無需登記，除非「議員/增選委員知道配偶持有股份，而股份是議員/增選委員連同其配偶或代表其配偶持有的」。附註又訂明「這項指引同樣適用於議員/增選委員未成年子女的股份」。

《香港01》12月23日向民政事務總署查詢，區議員的個人利益申報有錯漏後果為何，署方及區議會如何跟進處理。（資料圖片）

漏報利益後果？ 民政總署：會適當跟進

《香港01》12月23日向民政事務總署查詢，區議員的個人利益申報有錯漏後果為何，署方及區議會如何跟進處理。署方回應稱，區議員登記的個人利益如有變更，須在變更後14個工作日內，向區議會秘書處書面提供變更詳情，稱區議會秘書處已提醒區議員須遵守規定。

個別區議員申報後發現有遺漏而更正，區議會秘書處會作適當跟進，確保資料符合要求。 民政事務總署

根據區議員履職監察制度指引，有關利益、款待或機密資料等事宜的指引，訂明區議員必須於每屆任期生效後一個月內，使用區議會秘書處提供的表格，向區議會秘書提供其須予登記的利益詳情，及如個人利益如有變更，該議員必須在變更後的十四個整工作日內，使用區議會秘書處提供的表格，向秘書處提供變更詳情。

若經確認區議員的個人利益申報存在漏報、錯報、瞞報情況，有否相應罰則，具體內容是什麼？《香港01》正向民政事務總署查詢。