陳穎欣斥立法會日本團被黃人抹黑　反被網民「圍插」｜政壇諸事町

《香港01》早前（23日）報道，立法會日本考察團乘坐商務艙往返香港、日本，保守估計每名議員機票、食宿等開支最少逾2.5萬元，8人合共最少逾20萬元。考察團成員、工聯會新界西南立法會議員陳穎欣拍片解話，反駁考察團「去日本聖誕旅遊」的說法不實，形容是「小黃人」抹黑。



不過，陳穎欣的解話似乎未能釋除網民質疑，引來留言「圍插」，焦點之一是政府千億財赤下乘坐商務艙往返日本是否合理，有人直言「水浸眼眉為何不領頭慳一蚊得一蚊立好榜樣？」陳穎欣強調自己是另行於在北京飛往日本參加考察團，故自己是坐經濟艙，有別於其他議員。



選委界議員陳穎欣拍片指，立會日本考察團被抹黑。（陳穎欣Youtube截圖）

立法會考察團去日本聖誕旅遊？陳穎欣：小黃人抹黑

Youtube有幾十萬訂閱的陳穎欣，不時上載影片評論時事，上周三（27日）提到《香港01》報道立法會日本考察團乘坐商務艙，總開支預算逾20萬元的議題。她在片中斥責有「小黃人」抹黑考察團「去日本聖誕旅遊」，指團隊已於聖誕前夕回到香港。

梁君彥率領立法會議員考察日本豐州市場（梁君彥FB）

陳穎欣又列舉今次考察的重點工作，表明考察團沒有旅遊，而是了解日本出口海產的食品安全情況、爭取日本支持香港加入RCEP（區域全面經濟夥伴協定）等。

陳穎欣。（歐嘉樂攝）

多人留言批千億財赤乘商務艙：我係深藍都覺得好震驚！

對於市民關心千億財赤之下，為何考察團外訪日本乘商務艙。陳穎欣試圖力證行程無超預算，她展示2018年內務委員會的文件指，第六屆立法會訪問其他立法機關，有200萬元的核准預算，以支付議員的交通開支、酒店住宿、膳宿津貼等；又強調根據規定，立法會議員外訪航程多於四小時，可乘坐商務艙。

網民在陳穎欣Youtube留言批評考察團無視千億財赤乘商務艙。（網絡截圖）

網民在陳穎欣Youtube留言批評考察團無視千億財赤乘商務艙。（網絡截圖）

網民在陳穎欣Youtube留言批評考察團無視千億財赤乘商務艙。（網絡截圖）

12月24日，立法會主席梁君彥率七名議員考察日本後返港。（何夏怡攝）

對於陳穎欣的說法，不少網民不買賬，多人留言批評考察團無視千億財赤乘商務艙：「現今財赤嚴重，水浸眼眉，為何不領頭慳一蚊得一蚊，立一個好榜樣？」、「去東京只是四個小時，坐商務位無倫如何都說不過去，尤其是現在如此財缺」。對於陳屢提「小黃人」，有網友不忿直呼：「我係深藍都覺得你哋咁用納稅人錢好震驚！」

陳穎欣說自己是另行於北京飛往日本參加考察團，強調自己是坐經濟艙。

報價要視乎行程長短去定究竟坐經濟客位還是商務客位，例如我因為公務去咗北京，所以係由北京飛去東京，咁就少過4個鐘嘅行程，所以係坐經濟客位去東京。 工聯會新界西南立法會議員陳穎欣