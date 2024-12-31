2024年最後一日　何敬康遇上「最最最幸福嘅事！」｜政壇諸事町

2024年最後一日，新民黨立法會議員何敬康喜滋滋地宣告，今日（31日）遇到一件他認為屬人生中一件「最最最幸福嘅事！」，而要用上三個「最」來突顯重要性的幸福事情，就是能夠再一次和「（他）呢世人唯一嘅偶像譚校長（譚詠麟）共進早餐」。



何敬康形容能與偶像一起食早餐是人生最最最幸福的事（何敬康FB）

何敬康回憶指，6歲開始聽譚詠麟至今，至今仍然是當年的追星小粉絲，他的發文更穿插了譚校長經典名典的詞，例如還是有讓我的「熱愛奔流，讓我全部擁有既感覺」，又指現在與譚有工作上的聯繫，對他來說是：「我的根源，生存只因可為你生。」

至於和譚校長見面傾了甚麼？他指，和譚校長深入互相分享很多關於樂壇過去、現在與未來，對以後如何可以再次振興樂壇和演唱會經濟，還請教了在內地和香港營運演唱會的一些細節。他又說，第一個入場欣賞的譚詠麟演唱會為1985年譚詠麟超白金演唱會，今日還向偶像請教唱歌技巧，又稱他昨日客串中環街頭表演並唱了譚詠麟的人「小風波」，對方聽完後給予了很多意見，包括運氣和控制方面，他答應偶像會比心機練習。

得見偶像，他形容譚詠麟仍然有不可取替嘅魅力同影響力，很希望2025年可以更多見到譚，最好是能在演唱會舞台上見到對方精湛又有活力的演出！