消息：大律師公會副主席毛樂禮競逐主席　料延續公會發展方向

大律師公會主席杜淦堃三年任期即將屆滿，消息指公會傍晚（3日）向會員發出通告，現任副主席毛樂禮將競逐公會主席，兩名副主席分別由資深大律師許紹鼎及資深大律師薛日華競逐。消息人士指出，並沒有其他人參與角逐，預料毛樂禮將領導公會延續現時的發展策略及方向。據了解，公會將於本月23日舉行周年大會，會員投票通過新一屆執委會的主要骨幹。



毛樂禮。（歐嘉樂攝）

毛樂禮任副主席六年 頻外訪出席國際會議

消息指，毛樂禮夥拍許紹鼎、薛日華、有意留任的名譽秘書及財政嚴永錚，以及副名譽秘書王永愷組成的團隊，獲得三位資深大律師提名，包括前律政司司長兼公會前主席袁國強、前主席陳景生，以及夏偉志。

大律師公會副主席毛樂禮（左一）。

毛樂禮曾在2017至2019年，以及2022至2024年擔任公會副主席，期間多次代表公會到訪內地及海外，包括英國、法國、新加坡等等，推廣香港普通法制度、高水平法律服務及國際仲裁的獨特優勢。 消息人士指他處理公會事務經驗豐富，與杜淦堃三年來合作無間，理念相近又非常合拍， 加上不少執委會委員留任，如果公會新一屆執委會骨幹成員稍後獲得會員大會通過，將順利過渡，並維持目前的發展策略及方向。

毛樂禮。

毛樂禮於2000年取得香港大律師執業資格，並於2016年獲委任為資深大律師，執業範圍非常廣泛，擅長民事訴訟、公司法及國際事務等領域，他亦是一名新加坡註冊外國律師，在新加坡國際商事法庭擁有出庭發言權。

毛樂禮曾於2018至2021年間，擔任高等法院暫委法官，並自2021年10月起獲委任為原訟法庭特委法官。至於他的兩名副手，許紹鼎曾任律致司副刑事檢控專員，專攻刑事案件，薛日華則主要從事公司、銀行、一般商業及公法範疇。

薛日華（左）與馬道立合照。（黃寶瑩攝）

許紹鼎2015年獲任資深大律師。（資料圖片）

許紹鼎及薛日華競逐公會副主席

據了解，現任副主席陳政龍三年任期屆滿後，將競逐留任執會委委員，另外四位現任委員王斌暉、何淑瑛、楊嘉瑋及黃海榕，將競逐連任。