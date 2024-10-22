大律師公會毛樂禮：仲裁裁決倘由AI撰寫必須披露　訂遙距證供規條

大律師公會副主席毛樂禮今天（22日）早上出席人工智能（AI）與仲裁發展的研討會，他表示，倘若將來有仲裁裁決由AI技術協助撰寫，有關方面必須披露，讓參與仲裁各方知悉。



毛樂禮（前排右一）出席的「數字仲裁的技術革新與法律邊界」專題研討會， 有過百名法律業界及仲裁界的知名人士參加， 包括主辦單位上海國際仲裁中心副主任馬屹（前右三）。（上海國際仲裁中心提供）

毛樂禮出席上海國際仲裁中心主辦、香港大律師公會支持的「數字仲裁的技術革新與法律邊界」專題研討會時表示，要審慎設定仲裁「數字化」的法律邊界，認為其中一個重要規則是當仲裁裁決由AI技術協助撰寫，便必須披露。他又認為，其他有關使用科技的規則亦應該清晰訂定，包括列明規條，保障遙距取得證供的完整性。

大律師公會副主席毛樂禮資深大律師表示，倘若將來有仲裁裁決由人工智能技術協助撰寫，有關方面必須披露。（上海國際仲裁中心提供）

毛樂禮又表示，不少公司也會輸入數據或資料，訓練生成式人工智能（生成式AI），令其不斷改進，但業界必須確保這些公司清楚知道，利用客戶資料用作AI訓練時，必須得到客戶事先同意，特別是牽涉客戶的個人資料。

毛樂禮（ 左三）認為，仲裁數字化的話，也應列明規條， 保障遙距取得的證供的完整性。（上海國際仲裁中心提供）

今次研討會由上海國際仲裁中心副主任馬屹，以及聯合國國際貿易法委員會亞洲及太平洋區域中心主任Athita致歡迎辭，並由律政司前司長、亞洲國際法律研究院聯席主席鄭若驊及選委界立法會議員吳傑莊作主旨發言。

同場的包括大律師公會前會長譚允芝、上海國際仲裁中心秘書長王唯駿、香港人工智能與機器人學會常務理事長兼秘書長柳崎峰等。