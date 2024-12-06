大律師公會副主席毛樂禮﹕香港、內地律師可合作擴展涉外法律服務

律政司司長林定國率領法律界代表團，一連三日訪問廣州及深圳。行程第二日（6日）轉到深圳與市政府代表會面。隨團的大律師公會副主席毛樂禮指，香港與內地律師除了合作處理兩地的國際仲裁案件，亦可攜手擴展涉外法律服務的領域，為其他司法管轄區遇到糾紛的內地企業，維護它們在當地的法律權益，推動內地法律同業與國際接軌，互惠互利。



律政司司長林定國（中）、大律師公會副主席毛樂禮（左一）、律師會會長湯文龍（右一）。（林定國Facebook）

林定國、毛樂禮、大律師公會執委甘婉玲、律師會代表等超過30名成員，早上先與深圳市人民政府港澳事務辦公室、深圳市司法局、深圳市律師協會及前海管理局代表會面交流，就創新科技等領域的發展，探討兩地深化合作，下午到訪深圳前海合作區人民法院，探討國際商事法庭的最新發展等議題。

身兼大律師公會執委及仲裁專業委員會主席的甘婉玲，隨團訪問廣州及深圳。（林定國Facebook）

毛樂禮﹕兩地推動仲裁發展並肩而行

毛樂禮出席廣東省企業及法律界座談會時，分享內地企業如何有效管控跨境交易及投資爭議風險，他指香港大律師除了擁有普通法背景及兩文三語優勢，不少大律師同時具備仲裁員資格，在處理國際仲裁案件方面有豐富經驗。

發展仲裁服務是國際大趨勢，很多內地城市正積極成立仲裁委員會，並招攬香港大律師加入，反映兩地在推動仲裁發展時並肩而行。 大律師公會副主席毛樂禮

毛樂禮指當內地企業在其他司法管轄區遇到糾紛時，香港及內地法律業界可以「合作走出去」，維護內地企業在當地的法律權益，「攜手開拓更大的法律服務市場」。代表團星期六參觀比亞迪總部後，結束三日行程返港。