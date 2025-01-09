控煙十招惹議研「斬件」分期推　水煙部分口味或讓步｜政圈風聲

控煙「加辣」十招押後至今年初交上立法會，至今未見影。據了解，當局仍計劃第一季提交上立法會，惟四出「摸底」後聞悉議會反對聲音，其中一個考慮過的方案是將控煙十招「斬件」，由原計劃全數短期內推出，改為分三期實施，先推出最少阻力的措施，至於備受爭議兩招 —— 全面禁止管有另類煙及禁止加味煙，則可能考慮從長計議，當中原味、薄荷味水煙有機會獲放寬，水果味則維持禁令，不過各黨派與政府溝通拉鋸中，是否分期推出仍要觀望。



有吸煙與健康委員會成員和建制派未聞「斬件」說法，政界中人估計讓步空間有限，因控煙策略已分短、中、長期，聽聞當局認為本身已是一種讓步。醫務衞生局回覆《香港01》查詢時未有正面回應會否「斬件」分期推十招，稱正草擬立法建議和執行細節，維持今年初將草案提交立法會的目標。



醫務衞生局局長盧寵茂6月6日公布短中長期進一步控煙措施。(黃浩謙攝)

控煙十招惹議 商界反對聲音大

醫務衞生局早於去年六月一口氣公布控煙「加辣」十招，表明屬「短期內」推出的措施，更預告最快去年底提交上立法會。臨近年底，當局口風「放鬆」，將死線押後至今年初。其中一個原因是議會反對聲音，商界反彈較大，自由黨更狠批控煙十招剝削煙民選擇權，損害經濟，引述歐盟商會代表關注本港控煙政策。香港控煙「走在最前線」，商界擔心打擊旅客來港意慾。

6月6日，醫務衞生局公布短中長期進一步控煙措施。(左起）醫務衞生局副秘書長李力綱、海關關長何佩珊、醫務衞生局局長盧寵茂、衞生署署長林文健及衞生署控煙酒辦公室主任封螢。(黃浩謙攝)

控煙原意保障巿民健康，相信社會普遍獲認同，惟做法惹議。十招之中較大爭議的兩招，是全面禁止管有另類吸煙產品，以及禁止加味煙。其中禁止加味煙一招的打擊範圍涵蓋水煙，政府禁制理由是水煙屬傳統煙草產品之一，加入其他味道是引誘市民特別是女性和年輕人上癮成為煙民的手段。

醫務衞生局和吸煙與健康委員會連月來四出「摸底」，聞悉政界的反對聲音。據了解，當局仍計劃第一季提交上立法會。(資料圖片)

不過，商界批評不利營商，尤其水煙普遍的中東國家，是香港第九大貿易夥伴。建制最大黨民建聯亦曾建議放寬禁止加味煙及水煙的措施，將有利吸引中東旅客訪港，坦言當地「周街都見到水煙」。有議員坦言烈酒也傷身，但政府也願意減烈酒稅，想不通為何同樣影響健康的煙草卻要收緊。

考慮方案一：控煙十招「斬件」分期推

醫務衞生局和吸煙與健康委員會連月來四出「摸底」，聞悉政界的反對聲音。據了解，當局仍計劃第一季提交上立法會，不過評估議會聲音後，其中一個考慮過的方案是將控煙十招「斬件」，由原計劃全數短期內推出，改為分三期實施，先推出爭議較少的八招，至於備受爭議剩餘兩招 —— 全面禁止管有另類煙及禁止加味煙則考慮可能從長計議。

6成女士首次吸煙也選加味煙，當年紀越輕，吸加味煙情況嚴重，20至29歲吸煙者中有三分一人吸食。(資料圖片)

考慮方案二：放寬原味、薄荷味水煙 水果味維持禁令

女士愛吸加味煙，當局曾統計當中大部份為薄荷煙；6成女士首次吸煙也選加味煙，當年紀越輕，吸加味煙情況嚴重，20至29歲吸煙者中有三分一人吸食。不過，數據歸數據，現實是修例須立法會過半數議員通過。

醫務衞生局回覆《香港01》查詢時說，政府今年六月宣布計劃推出下一階段控煙措施，務求多管齊下減低煙草產品對社會的禍害，保障巿民健康。(資料圖片)

面對爭議，據了解當局曾考慮過放寬原味、薄荷味水煙，水果味則維持禁令，是否讓步仍有待拍板，希望有助「數夠票」爭議員支持通過。不過有政界中人估計讓步空間有限，因控煙策略已分短、中、長期，聽聞當局認為本身已是一種讓步。

有吸煙與健康委員會成員對明年吸煙率降至7.8%的目標不敢樂觀。(資料圖片)

湯修齊說，沒聽聞控煙十招會否分拆或讓步，目前盡力游說議員支持。

湯修齊未聞「斬件」推 對旅遊業無影響撐十招齊出

「議會線」游說隊一員、吸煙與健康委員會主席湯修齊接受《香港01》訪問時說，沒聽聞控煙十招會否分拆或讓步，目前盡力游說議員支持，希望控煙十招一次過交上立法會，「措施能加強時就加強」。他說2023年公眾諮詢時看到市民對控煙十招支持度高，例如排隊時不准吸煙等措施，已蘊釀和倡議多時，故應在今個會期交上立法會並通過。

湯修齊又說英國、歐盟、加拿大、泰國已禁止加味煙或薄荷煙，「無香港朋友講過話英國無加味煙或薄荷煙，而唔去英國」，認為禁令對旅遊業似乎無影響。他說十項措施刻不容緩，現在是適當時候十招齊出。

林哲玄表示，如果不加大力度控煙，很難令吸煙率降至今年目標的7.5%。（廖雁雄攝）

林哲玄：唔希望讓步 盼保留煙草味道禁令

醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，本港2021年的吸煙率為9.5%，如果不加大力度控煙，很難令吸煙率降至今年目標的7.5%，如控煙十招齊出則有轉機，「即使2025年做唔到，2026/27年都比較大機會下降」，首要令未吸煙的人不去吸煙，「唔希望讓步啦，唔希望十招之中又無咁啲」，針對煙草味道和包裝的禁令建議希望可保留。

控煙｜政府目標2025年將吸煙率由9.1%減低至7.8%。(資料圖片)

醫衞局維持年初交立法會目標 未正面回應「斬件」

醫務衞生局回覆《香港01》查詢時說，政府於2024年6月宣布計劃推出下一階段控煙措施，務求多管齊下減低煙草產品對社會的禍害，保障巿民健康。醫務衞生局聯同相關政府部門正積極草擬立法建議和執行細節，過程中亦有接觸立法會議員聽取意見，政府計劃在今年年初將相關的法例修訂草案提交立法會。換言之，維持今年初交上立法會的目標，未有正面回應會否「斬件」分期推十招。