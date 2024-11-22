控煙「加辣」十招現暗湧　官員四出「摸底」恐數不夠票｜政圈風聲

控煙「加辣」十招目標今年底提交修例建議，不過「出招」近半年未見立法時間。據了解，有官員最近向議員「摸底」掌握反對聲音，吸煙與健康委員會亦四出游說議員支持，惟主要政黨內部對控煙「加辣」仍有分歧，至今未表態。醫務衞生局向《香港01》確認修例草案可能延至明年初才提交上立法會。



有政界中人評估政府至今「數唔夠票」，距離立法會換屆選舉只餘一年，議員恐得失基層選民，又撼動商界背景選民利益，笑言「除咗醫生數唔到有邊啲人會支持」，更猜度局長「硬上弓」有更上一層樓的考慮。有吸煙與健康委員會中人看淡今個立法會期通過的機會，甚至對達成明年壓低本港吸煙率至7.8%的信心不大。



6月6日，醫務衞生局公布短中長期進一步控煙措施。(左起）醫務衞生局副秘書長李力綱、海關關長何佩珊、醫務衞生局局長盧寵茂、衞生署署長林文健及衞生署控煙酒辦公室主任封螢。(黃浩謙攝)

控煙「加辣」十招惹議

醫務衞生局局長盧寵茂今年六月公布控煙「加辣」十招，焦點之一是全面禁止另類煙產品及加味煙，更預告會提高私煙罰則，持續檢討煙草稅。措施一出引起熱議，自由黨隨即批評損害經濟，剝削煙民選擇權，更引述「內地及日本朋友」揚言可能不來港旅遊，主要推手盧寵茂亦沒有表現軟弱，反駁指「旅客來港目的不是吸煙」。

醫務衞生局局長盧寵茂6月6日公布短中長期進一步控煙措施。(黃浩謙攝)

官員近期「摸底」聞反對聲音大

當局擺出「企硬」控煙「加辣」十招齊出之勢，立法會跨黨派未見積極配合，主要政黨亦未表態。據悉，建制最大黨民建聯未討論「控煙十招」的投票立場。多名政界人士相信政黨綑綁投票機會不大，畢竟明年立法會換屆選舉，他們判斷並非合適時機加辣控煙。政府亦心中有數，沒有怠慢，據了解有官員近期再打聽議會的反響，知道反對聲音大。

控煙｜政府目標2025年將吸煙率由9.1%減低至7.8%。(資料圖片)

《施政報告》六隻字交代控煙 KPI有著墨

不過，修例草案已訂下今年底提交上立法會的目標，距離告別2024年只剩一個多月，有議員對能否趕及存疑。值得一提的是，控煙雖寫入今年十月發表的新一份《施政報告》，惟只有六隻字：「繼續推行控煙。」《施政報告》附件則較為明確，提及未來一年的關鍵績效指標（KPIs）：「落實下一階段控煙措施，以期在2025年內將吸煙率從現時的9.1%減低至7.8%。」

吸煙率壓低1.3%的前題，是獲立法會通過加辣控煙措施。然而，修例須立法會過半數議員通過。有政界中人評估至今「數唔夠票」。(資料圖片)

政界評估控煙加辣至今「數唔夠票」

吸煙率壓低1.3%的前題，是獲立法會通過加辣控煙措施。然而，修例須立法會過半數議員通過。有政界中人評估至今「數唔夠票」，對地方直選議員而言，加辣控煙得罪基層選民，對功能組別、選委界議員而言，恐得失商界背景的選民支持，笑言「除咗醫生，數唔到有邊啲人會支持」，有人寧願今年內盡快通過，讓時間沖淡對選票的影響。

部分政界耳語間猜度盧寵茂強硬控煙姿態，禁另類煙及加味煙讓香港跑贏多國，是為了他日更上一層樓，劍指國際的衛生組織，惟只屬傳聞。

據了解香港吸煙與健康委員會內部主流聲音支持加辣十招措施。(資料圖片)

湯修齊帶隊四出游說議員支持

多年提倡控煙的法定組織香港吸煙與健康委員會，據了解內部主流聲音支持加辣十招措施，畢竟醫生、家長、教育界代表，是委員會主要組成部分，惟亦出現少數反對聲音。多於一名委員會中人坦言，對今個立法會期通過加辣控煙措施信心不大。

據了解，委員會主席湯修齊帶隊四出游說各黨派議員支持，反應正面，惟部分議員僅強調「我個人就支持，黨團要傾」，相信政黨立場亦有保留。

有吸煙與健康委員會成員對明年吸煙率降至7.8%的目標不敢樂觀。(資料圖片)

吸煙與健康委員會中人不敢樂觀

即使如期獲立法會通過，有委員會中人對明年吸煙率降至7.8%的目標不敢樂觀，分析有兩大原因。一、原本吸食另類煙或加熱煙的煙民，部分可能轉為吸食傳統香煙；二、全面禁止另類煙或加熱煙後，有煙民會轉投購買非法私煙；三、另類煙或加熱煙受女性歡迎，惟女性吸煙比率下降幅度小。有知情人士透露，近期私煙市場仍然活躍，提出「控煙十招」後，有私煙商甚至再減價。

醫務衞生局回覆《香港01》查詢時說，政府今年六月宣布計劃推出下一階段控煙措施，務求多管齊下減低煙草產品對社會的禍害，保障巿民健康。(資料圖片)

如期年底將草案交上立法會？醫務衞生局：或明年年初

醫務衞生局回覆《香港01》查詢時說，政府今年六月宣布計劃推出下一階段控煙措施，務求多管齊下減低煙草產品對社會的禍害，保障巿民健康。醫務衞生局聯同相關政府部門正積極草擬立法建議和執行細節，過程中亦有接觸立法會議員聽取意見。

至於能否如期今年底將修例草案提交上立法會，局方的回覆留了一線，稱「政府計劃在今年年底或明年年初」將相關的法例修訂草案提交立法會。

鄧飛表示，如果加辣控煙修例草案已提出立法時間表，相信今屆會期內通過機會很大，惟至今未排上立法議程。(資料圖片)

鄧飛對今屆會期通過控煙加辣存疑

吸煙與健康委員會委員、選委界立法會議員鄧飛接受《香港01》訪問時表示，如果加辣控煙修例草案已提上立法會，相信今屆會期內通過機會很大，惟至今未有下聞，「無列入時間表，就難啲囉，上都未上呢就難搞啦」，亦未聞局方展開政策游說工作，「其實係咪真係今個立法年度排期上立法會呢，我都有啲懷疑囉」，相信今個會期內成事機會小。

他強調自己作為教聯會成員，一定支持控煙加辣十招，「無得商量餘地」，亦認為坊間反吸煙的聲音很大，惟商界議員持不同意見，部分人甚至原則上反對。對於有委員會中人對明年吸煙率降至7.8%不樂觀，鄧飛相信視乎當局的執行力，包括海關或控煙的打擊力度，「一係唔通過，一通過就執行到」，不擔心私煙會更猖獗影響壓低吸煙率。

吸煙與健康委員會委員張勇邦表示，若議員擔心支持加辣控煙會影響下屆立法會選情，可考慮中小幼教界有80萬名家長可能有份投票。（資料圖片／盧翊銘攝）

張勇邦籲議員考慮80萬名家長或有投票權

另一名吸煙與健康委員會委員、小學校長張勇邦接受《香港01》訪問時表示，仍然盡力約見立法會議員爭取支持加辣控煙，相信他們是受到一些言論影響，質疑煙草商左右輿論。他建議，議員若擔心支持加辣控煙會影響下屆立法會選情，可考慮以下因素：

真係要冷靜分析，唔好因小失大。中小幼教有40萬個學生，如果阿爸阿媽有票投就80萬人起碼。 吸煙與健康委員會委員張勇邦

張勇邦相信如果加辣控煙實施，可令香港成為全世界「無煙城市」的啟蒙，形容內地亦重視控煙，「唔係講道德高地，擺到明二手煙、三手煙對下一代小朋友有咁嚴重影響」，未來發展方向應禁止吸食電子煙。

控煙｜政府目標2025年將吸煙率由9.1%減低至7.8%。(資料圖片)

望吸煙率壓低幅度不會相差太遠

對於明年吸煙率降至7.8%的目標，張勇邦表示「只能夠話存最大嘅希望，作定一啲嘅打算啦」，即使不成功壓至7.8%，亦希望差距不會太遠，惟現階段難評估具體數字。

政界普遍相信一旦控煙「加辣」十招的修例草案提上立法會，在現今議會下意味政府對通過修例有一定把握，不過控煙不只是科學問題，亦是政治、經濟問題，最終成事與否，仍視乎當局對外解說、游說力度，不足一年時間內，令各界認同「加辣」十招利多於弊。