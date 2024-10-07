旅促會調查｜逾6成受訪內地旅社指加強控煙損內地客訪港意欲

港府擬加大控煙力度，醫務衛生局六月已預告將推出十項加強控煙措施，電子煙、加熱煙、加味香煙將全在禁止之列。一項以廣州、深圳等地內地旅行社為對象的調查發現，62家受訪旅行社中，逾六成認為如對吸煙施加更多規限，會影響內地吸煙旅客訪港意願，逾三成更認為影響嚴重；近六成不認同或非常不認同香港對煙民遊客友善。



香港旅遊促進會總幹事崔定邦憂慮，強硬控煙會降低有吸煙習慣旅客訪港熱情。他指在此經濟環境下，控煙並非緊要事務，冀政府控煙策略循序漸進，並仿照日本設吸煙間。



崔定邦指香港可效法日本，把吸煙間設於天橋底下（何夏怡攝）

六成受訪旅行社認為本港對煙民旅客不友善

香港旅遊促進會於今年八月底透過問卷成功訪問62家位於廣州、深圳旅行社，結果顯示，逾六成受訪旅行社認為，如對吸煙施加更多限制，會影響內地吸煙旅客訪港意願，逾三成更認為影響嚴重；近六成受訪旅行社不認同或非常不認同香港對煙民遊客友善。

根據旅發局數據，今年首7個月訪港旅客共有約1,650萬人次，其中內地旅客約1,308萬人次，佔近八成。崔定邦指，作為拉動香港旅遊業主力的內地旅客，一向認為香港「自由開明」，冀在港保留一定吸煙空間。若進一步收緊控煙措施，勢必降低他們來港意願，轉往其他城市旅遊。

崔定邦續稱，港府控煙策略要循序漸進，例如加味煙的管控，應在旅遊業全面復甦後才作考慮，為吸煙旅客保留選擇空間，「迎合香港作為國際旅遊城市的地位」。

新宿站附近的吸煙室設於天橋底下（崔定邦提供）

日本街道上設有吸煙間（網上圖片）

倡效法日本於天橋底設吸煙間

崔定邦分享早前到日本公幹的見聞，他留意到當地政府在火車站、天橋底設吸煙間，酒店也充許可設有吸煙室，反觀煙民在本港只能在垃圾桶旁「打邊爐」吸煙，觀感不好。他提議港府仿效日本在合適之處設吸煙間。

至於本港市面是否有足夠空間設吸煙間，他表示東京能善用天橋底等地方設吸煙間，香港亦可以，如此便不會滋擾不吸煙群體；又指吸煙並不違法，應公平對待煙民，「我覺得呢屆政府比較善於聽取建議」。

本港吸煙率現時已降至9.1%，對於有質疑指設吸煙間會促進吸煙率，崔定邦稱不認同，「食就食，唔食就唔食，唔會因為多一個room就多咗人吸煙」。