關愛隊｜新思維：公帑資助受監督天經地義　政府不應一味反駁批評

撰文：文維廣
出版：更新：

中大學生媒體《大學線》早前就關愛隊專題報道，發現懷疑有非關愛隊成員穿制服「打卡」充撐場面，且民政處拒絕公開關愛隊工作報告，關愛隊隊長、民政專員亦拒絕受訪。事後，民政及青年事務局指報道以偏概全，又落區發文指關愛隊事事關心。

新思維副秘書長彭意婷今日（7日）撰文指，受公帑資助的服務隊伍，接受市民監督天經地義，政府應虛心接納各界意見，找出改進空間，而非一味反駁批評。她說關愛隊引起質疑，反映其服務未能打入民心，政府必須認真檢討關愛隊的職能和成效，用實際行動回應市民關切，才有助建立政府和市民之間的互信橋樑。

彭意婷。

關愛隊接受公帑資助　接受監督天經地義

民政及青年事務局局長麥美娟去年曾表示，全港關愛隊已經探訪約9萬戶家庭及有需要住戶，形容其KPI已經達標。彭意婷在《香港01》撰文表示，不少市民反映關愛隊前線人員「打卡」式完成工作，且濫用義工情況普遍，關愛隊淪為徒具形式的服務。

她續稱，政府強調KPI達標，把問題歸咎於人手不足、工作量大，嘗試用數字掩飾問題及指摘報道「以偏概全」，根本看不到政府希望與市民修復關係的誠意。

對於《大學線》報道提及民政總署拒絕公開工作報告，負責人迴避媒體查詢。彭認為，關愛隊作為公帑資助的服務隊伍，接受市民監督天經地義，這種不願面對問題的姿態只會加深市民的不信任。

政府2022年施政報告中宣佈成立關愛隊。（夏家朗攝）

她引述古代衙門前的《戒石銘》寫著「爾俸爾祿，民膏民脂」，指無不提醒政府公帑來自民眾的血汗錢，官員權力來自人民，今天的關愛隊以及政府上下同樣需要這份警醒。政府官員要「以人民為中心」的精神去落實各項具體工作，而不是停留在口號層面。

冀主動公開關愛隊工作報告　改變管治思維非一味反駁批評

就如何改善關愛隊服務，彭意婷提出三個建議，包括整頓現行制度，糾正「打卡」文化，認為不能再以完成多少次探訪、處理多少個案作為唯一標準，反而要加入服務質素、市民滿意度等多維度指標。

其次是全面提升透明度，主動公開工作報告。她認為政府建立快速回應機制，確保市民意見得到及時處理和回應，才能重建公眾信任。

最關鍵是徹底改變管治思維，以市民需求為本，而不是着重行政指標。她認為政府應該虛心接納各界意見，找出改進空間，而不是一味反駁批評，把自身放在市民的對立面。

中大學生報道關愛隊「打卡」 導師：有理有據　局方：以偏概全關愛隊被指事不｢關｣己　報道刊出後署理局長跑四場活動稱事事關心有報道對關愛隊服務提質疑　梁宏正：即使以偏概全、仍會努力服務冬至｜麥美娟偕東區關愛隊派禮品包和鮮魚　為長者和基層佳節加餸
關愛隊
新思維
民政及青年事務局