關愛隊｜新思維：公帑資助受監督天經地義　政府不應一味反駁批評

中大學生媒體《大學線》早前就關愛隊專題報道，發現懷疑有非關愛隊成員穿制服「打卡」充撐場面，且民政處拒絕公開關愛隊工作報告，關愛隊隊長、民政專員亦拒絕受訪。事後，民政及青年事務局指報道以偏概全，又落區發文指關愛隊事事關心。



新思維副秘書長彭意婷今日（7日）撰文指，受公帑資助的服務隊伍，接受市民監督天經地義，政府應虛心接納各界意見，找出改進空間，而非一味反駁批評。她說關愛隊引起質疑，反映其服務未能打入民心，政府必須認真檢討關愛隊的職能和成效，用實際行動回應市民關切，才有助建立政府和市民之間的互信橋樑。



彭意婷。

關愛隊接受公帑資助 接受監督天經地義

民政及青年事務局局長麥美娟去年曾表示，全港關愛隊已經探訪約9萬戶家庭及有需要住戶，形容其KPI已經達標。彭意婷在《香港01》撰文表示，不少市民反映關愛隊前線人員「打卡」式完成工作，且濫用義工情況普遍，關愛隊淪為徒具形式的服務。

她續稱，政府強調KPI達標，把問題歸咎於人手不足、工作量大，嘗試用數字掩飾問題及指摘報道「以偏概全」，根本看不到政府希望與市民修復關係的誠意。

對於《大學線》報道提及民政總署拒絕公開工作報告，負責人迴避媒體查詢。彭認為，關愛隊作為公帑資助的服務隊伍，接受市民監督天經地義，這種不願面對問題的姿態只會加深市民的不信任。

政府2022年施政報告中宣佈成立關愛隊。（夏家朗攝）

她引述古代衙門前的《戒石銘》寫著「爾俸爾祿，民膏民脂」，指無不提醒政府公帑來自民眾的血汗錢，官員權力來自人民，今天的關愛隊以及政府上下同樣需要這份警醒。政府官員要「以人民為中心」的精神去落實各項具體工作，而不是停留在口號層面。

冀主動公開關愛隊工作報告 改變管治思維非一味反駁批評

就如何改善關愛隊服務，彭意婷提出三個建議，包括整頓現行制度，糾正「打卡」文化，認為不能再以完成多少次探訪、處理多少個案作為唯一標準，反而要加入服務質素、市民滿意度等多維度指標。

其次是全面提升透明度，主動公開工作報告。她認為政府建立快速回應機制，確保市民意見得到及時處理和回應，才能重建公眾信任。

最關鍵是徹底改變管治思維，以市民需求為本，而不是着重行政指標。她認為政府應該虛心接納各界意見，找出改進空間，而不是一味反駁批評，把自身放在市民的對立面。