立法會前廳交流會主題不再只由政府定　下次起要與議員協商

政務司副司長卓永興今日（8日）率帶隊到立法會出席第十七次前廳交流會，他指前廳交流會作用大、對推進良政善治有幫助，但議員人數眾多，有議員希望設定議題方面讓立法會有更大參與，故建議下次開始改交流會安排，不再只由政府設主題，議員可協商主題；另外由現時分4至6組討論，改為按2個立法會事務委員會分組，由委員會主席及局長聯合主持。



1月8日，立法會舉行前廳交流會，政務司副司長卓永興率文化體育及旅遊局局長羅淑佩及商務及經濟發展局局長丘應樺出席。（鄭子峰攝）

1月8日，立法會舉行前廳交流會，政務司副司長卓永興率文化體育及旅遊局局長羅淑佩及商務及經濟發展局局長丘應樺出席。（鄭子峰攝）

日後議題由局長及事務委員會主席協商

卓永興建議日後改善前廳交流會安排，包括局長與事務委員會主席協商主題，日後局長及委員會主席聯合會見傳媒，具體操作安排會與立法會詳細討論，認為改善措施可以更好發揮雙向交流作用。

1月8日，立法會舉行前廳交流會，政務司副司長卓永興率文化體育及旅遊局局長羅淑佩及商務及經濟發展局局長丘應樺出席，圖右為立法會主席梁君彥。（鄭子峰攝）

1月8日，立法會舉行前廳交流會，政務司副司長卓永興率文化體育及旅遊局局長羅淑佩及商務及經濟發展局局長丘應樺出席。（鄭子峰攝）

立法會主席梁君彥表示，本次交流會議員及官員深入交流。對於日後交流會以事務委員會為基礎分組，他認為代表政府對事務委員會的忠實，會讓討論更加聚焦。行政會議召集人葉劉淑儀亦指出，安排可更聚焦討論政策，是好的建議。

銀髮經濟首季有政策推出

旅遊、體育和銀髮經濟是今次交流會主題，出席的文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，議員支持《旅遊藍圖2.0》並提出意見，圍繞啟德郵輪碼頭、如何善用海島、發掘更多熱點、如何做好全運會等。

1月8日，立法會舉行前廳交流會，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席。（鄭子峰攝）

1月8日，立法會舉行前廳交流會，政務司副司長卓永興率文化體育及旅遊局局長羅淑佩及商務及經濟發展局局長丘應樺出席。（鄭子峰攝）

被問及銀髮經濟小組的工作進展，商務及經濟發展局局長丘應樺表示，小組已經開了兩次會，不遲於本年第一季有明確政策推出。