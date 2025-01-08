立法會前廳交流會主題不再只由政府定 下次起要與議員協商
撰文：馮子健
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政務司副司長卓永興今日（8日）率帶隊到立法會出席第十七次前廳交流會，他指前廳交流會作用大、對推進良政善治有幫助，但議員人數眾多，有議員希望設定議題方面讓立法會有更大參與，故建議下次開始改交流會安排，不再只由政府設主題，議員可協商主題；另外由現時分4至6組討論，改為按2個立法會事務委員會分組，由委員會主席及局長聯合主持。
日後議題由局長及事務委員會主席協商
卓永興建議日後改善前廳交流會安排，包括局長與事務委員會主席協商主題，日後局長及委員會主席聯合會見傳媒，具體操作安排會與立法會詳細討論，認為改善措施可以更好發揮雙向交流作用。
立法會主席梁君彥表示，本次交流會議員及官員深入交流。對於日後交流會以事務委員會為基礎分組，他認為代表政府對事務委員會的忠實，會讓討論更加聚焦。行政會議召集人葉劉淑儀亦指出，安排可更聚焦討論政策，是好的建議。
銀髮經濟首季有政策推出
旅遊、體育和銀髮經濟是今次交流會主題，出席的文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，議員支持《旅遊藍圖2.0》並提出意見，圍繞啟德郵輪碼頭、如何善用海島、發掘更多熱點、如何做好全運會等。
被問及銀髮經濟小組的工作進展，商務及經濟發展局局長丘應樺表示，小組已經開了兩次會，不遲於本年第一季有明確政策推出。