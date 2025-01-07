羅淑佩首以局長身份赴前廳交流會 與議員討論旅遊文藝、運動發展
撰文：馮子健
出版：更新：
第十七次立法會前廳交流會明天（8日）上午9時至10時30分舉行，由政務司副司長卓永興帶隊，討論包括《香港旅遊業發展藍圖2.0》發展旅遊熱點、發展文藝創業產業、推動運動發展等，羅淑佩將首次以文體旅局局長身份赴會交流。
明天討論五大範疇 圍繞文體旅發展及銀色產業
根據立法會文件，明天的前廳交流會主題及範疇包括《香港旅遊業發展藍圖2.0》發展旅遊熱點； 發展文藝創意產業；推動運動發展；促進「銀色消費」和推廣「銀色品質保證」；發展「銀色產業」、推廣「銀色財務及保障安排」和釋放「銀色生產動力」。
前廳交流會將由卓永興帶隊，出席的亦包括行政署長伍江美妮、商務及經濟發展局局長丘應樺、商務及經濟發展局副局長陳百里、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、文化體育及旅遊局副局長劉震、旅遊事務專員張馮泳萍、體育專員蔡健斌、勞工及福利局副局長何啟明、創新科技及工業局副局長張曼莉等。
下周三前廳交流會討論參與一帶一路 林定國率領官員出席李慧琼稱陳國基在前廳交流會有三個體會 包括要加強愛國主義教育下周三舉行立法會前廳交流會 卓永興率醫衞局、勞福局出席前廳交流會｜林定國冀市民記住器官捐贈初衷：宏揚大愛精神前廳交流會｜謝展寰：北部都會區可考慮設大型轉廢為能設施第六次前廳交流會1‧18舉行 黃偉綸帶領第五次前廳交流會 討論免遣返聲請、關愛隊、騙案等六大議題