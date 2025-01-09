夏寶龍：港澳「内聯外通」要到位　工商界更有擔當做「烈火金剛」

國家主席習近平上月訪問澳門並演講，提到「三點期許」和「四點希望」。港澳辦主任夏寶龍今天（9日）表示習近平講話爲香港、澳門未來發展領航指向，爲港澳工作提供根本遵循和行動指南。



夏寶龍表示要實現「一國」與「兩制」有機統一，「一國」是「兩制」的根和本，「兩制」讓「一國」更豐富、更精彩。他說維護安全要堅定不移，聚焦發展也要堅定不移，二者缺一不可，又說港澳「内聯」、「外通」都要到位，最大限度對内外釋放「一國兩制」制度紅利。



全國港澳研究會理事陳少波引述夏寶龍指出，香港面臨新舊產業過渡期，更需要工商界有擔當，發揮主力軍的作用，並做「烈火金剛」，形容經得起考驗才能擔當主力軍發揮作用。



夏寶龍在北京出席全國港澳研究會專題研討會。（資料圖片）

夏寶龍在北京出席全國港澳研究會專題研討會時表示，「一國」與「兩制」是有機統一的，「一國」是「兩制」的根和本，「兩制」讓「一國」更豐富、更精彩，而「維護高水平安全、推動高質量發展」，是推進「一國兩制」實踐必須統籌好的兩件大事。

他說要把安全這個頭等大事和發展這個第一要務結合起來，具有很強的現實針對性，維護安全要堅定不移，聚焦發展也要堅定不移，二者缺一不可。「發揮獨特優勢、強化内聯外通」，是推進「一國兩制」實踐必須鞏固提升的功能作用。港澳「内聯」、「外通」兩頭都要到位，最大限度對内對外釋放「一國兩制」制度紅利，把香港、澳門國際品牌擦得更亮，在國際舞台上展現更大作爲。

夏寶龍又說習近平對澳門提出的「三點期許」和「四點希望」同樣適用於香港。（新華社）

夏寶龍又說習近平對澳門提出的「三點期許」和「四點希望」同樣適用於香港。他希望香港、澳門和社會各界牢記囑托，順應時代發展潮流，主動識變應變求變，更好發揮「一國兩制」制度優勢，加強港澳兩地互學互鑒、交流合作，不斷打開香港、澳門發展新天地。

他又說要將推動港澳經濟發展的重要論述落到實處，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設；要將提升特别行政區治理效能的重要論述落到實處，下大力氣建設高效、有爲的服務型政府；要將打造更高水平對外開放平台的重要論述落到實處，不斷強化香港、澳門國際化優勢和特色；要將維護社會祥和穩定的重要論述落到實處，必須團結凝聚社會各界力量把香港、澳門建設得更加美好。