民建聯年度漢字評選　投票期今開始　兩字解讀與夏寶龍講話有關

2024年步入尾聲，民建聯今年繼續舉辦「香港年度漢字評選」，市民可從候選漢字「人、愛、穩、變、教、慶、旅、樂、創、民」中，選出一個代表漢字，反映今年世態、個人感受及生活狀況。投票將由即日（9日）開始，12月31日結束，參與票選市民有機會獲得小米手機Xiaomi MIX Flip或價值300元的超市禮券。



2024年步入尾聲，民建聯今年繼續舉辦「香港年度漢字評選」，市民可從候選漢字「人、愛、穩、變、教、慶、旅、樂、創、民」中，選出一個代表漢字，反映今年世態、個人感受及生活狀況。（民建聯Facebook）

「香港年度漢字評選」由民建聯主辦，由2014年開始，每年選出一個代表性漢字，以表達該年世態及市民感受和生活狀況。2019至2023年的代表漢字分別為「順、安、疫、通、興」。

今年的年度備選漢字共有十個，分別是「人、愛、穩、變、教、慶、旅、樂、創、民」。與往年不同，今年民建聯各成員並未透露心水漢字，僅由民建聯秘書長、油尖旺區議員葉傲冬解讀候選漢字。

葉傲冬兩度引用國務院港澳辦主任夏寶龍的話，以解讀「變」和「旅」。關於「變」，葉傲冬指夏寶龍提到要「識變、應變、求變」，認為香港繼續深化改革很重要。談及「旅」，他指夏寶龍曾提到「無處不旅遊」，近日亦有大熊貓熱潮，香港如何繼續發展，打造成為國際大都市，值得思考。

民建聯秘書長、油尖旺區議員葉傲冬解讀候選漢字。（民建聯Facebook）

獲詳細解讀的候選字還有「穩、人、教」。葉傲冬解讀「穩」時指，香港經歷20多年起伏，今年《基本法》第二十三條終於落實，他希望香港不再有動蕩發生，形容社會穩定「至關重要」。

至於多年未候選的「人」，葉傲冬說，過去一年有不同情況，「人」意味著關係與協作，畢竟社會更好離不開人。他亦解釋「教」，說近年港府大力推動愛國主義教育，料將來會投入更多。

民建聯秘書長、油尖旺區議員葉傲冬解讀候選漢字。（民建聯Facebook）

民建聯表示，得票最多的字將成為年度漢字，活動以抽獎形式抽出得獎者，所有合資格參加者，均可參與抽獎。投票期為今年12月9日至31日，市民可透過微信小程序「市民服務平台」，或到民建聯各區辦事處領取表格參與投票，每人只限投票一次，參與票選市民有機會獲得小米手機Xiaomi MIX Flip或價值300元的超市禮券。