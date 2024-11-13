夏寶龍講話｜劉兆佳：冀工商界改短期盤算、high-tech揩嘢舊思維

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍上周五在深圳主持以本港工商界為主的座談會，並就本港經濟未來發展發表談話。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，工商界追求利益是無可厚非，中央也不會要求他們做虧本生意，但中央希望香港工商界在一定程度上改變「短期盤算」，改變「high-tech揩嘢、low-tech撈嘢」舊思維，從較長遠角度對香港的未來積極和多元化投資，特別是投資那些回報期較長的新產業上，當「耐心的資本家」和新產業的領頭羊，並因此而在日後隨着國家和香港的不斷發展獲得豐厚和持續的利潤。



11月8日，港澳辦主任夏寶龍在深圳主持「2024年香港工商界人士座談會」。（資料圖片）

11月8日，港澳辦主任夏寶龍在深圳主持「2024年香港工商界人士座談會」。（資料圖片）

夏寶龍上周五在深圳主持座談會，與會的除了特首李家超和九名司局級官員外，還有本港廿九名商界和商會代表。夏寶龍在座談會上表示提出六點希望，冀工商界要堅持以港為家、倚港興業，鞏固住、提升好香港傳統優勢；積極探索新產業新業態，培育經濟增長新動能；堅定支持特區政府落實長遠發展規劃，拓展發展新空間；堅守企業社會責任，為增進民生福祉多作貢獻；堅定愛國護港，面向海外講好香港故事，維護好香港國際形象；主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局，在貢獻國家的同時推動香港更好發展。他相信包括工商界在內的香港社會各界一定會同心協力、拼搏努力，乘改革東風、抓時代機遇、繪發展新篇。

劉兆佳今日在報章撰文指，不論夏寶龍或特首李家超今年已多次發表類似立場，顯示中央和政府都熱切希望通過政府與工商界攜手合作打好香港長遠持續發展的根基。他形容，此次規模龐大的座談會罕有地讓中央、特區政府和香港工商界頭面人物有機會面對面坦率表達立場和交換意見，其政治意義的重要性是毋庸置疑的。他指，此次座談會在香港面對經濟復甦乏力、經濟競爭力下滑、政府財政拮据、產業轉型升級困難和國際政治和經濟形勢愈趨嚴峻的環境下召開，清晰反映中央對香港未來經濟發展的憂患感和迫切感。為了加快推動香港經濟發展，中央自然希望長期植根於香港並與香港休戚與共的香港工商界能夠展示愛國愛港情操，更加積極參與香港的經濟建設。

在美西方打壓中國和香港、環球經濟陰霾密布等因素下，他指，本地工商界難以在香港和內地以外其他地方找到更合適的投資機會。儘管目前面對不少困難和挑戰，但相信本港工商醒仍會積極響應中央號召和期望。如果連香港工商界對在香港投資興業都抱持消極態度，則特區政府在內地和海外招商引資必然會遇到難以克服的障礙。

劉兆佳分析夏寶龍對本港工商界談話的重點（資料圖片）

他指，夏寶龍對工商界與特區政府攜手合作、共謀發展和休戚與共的論述，獲廣泛共鳴，此現象透視出一個重要和微妙的思想上的轉變。長期以來，很多人對政府與工商界合作感到困惑和不安。港英時期，奉行的管治哲學是「放任主義」、「積極不干預」或者「小政府、大市場」，政府的功能主要是行政管理、維持法治、維護私有產權、為經濟發展建構必要的基礎設施和提供有限度的社會福利。政府不會從事經濟活動，也不會偏幫個別產業和企業。與此同時，政府也不容許工商界插手或干預政治。

「小政府、大市場」思想越來越成明日黃花

回歸後，部分政府人員和社會經濟精英都仍是「小政府、大市場」的信徒，但工商界在香港政治上的影響力卻在「港人治港、高度自治」的格局下明顯有所上升，隨之而來的是一些人產生了「官商勾結」憂慮。為免引發「官商勾結」的批評或懷疑，特區政府往往刻意與商界尤其大財團保持距離，一些本來對社會整體有利的公私合作項目因此難以順利推行。

然而，隨着美西方對香港的打壓不斷升級，香港傳統產業的優勢下降、越來越多人又認識到香港需要加強與內地合作和實現產業的轉型升級方能達至長遠和持續的經濟增長，「小政府、大市場」思想在香港已經越來越成為明日黃花。他以發展創新科技產業為例，指夏寶龍忠告當前新一輪科技革命和產業變革深入發展，科學技術越來越成為推動經濟社會發展的主要力量，創新已成為引領發展的第一動力。

11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（新華社）

劉兆佳稱，坦白說，香港在發展創科產業上起步較晚。因此，特區政府和工商界便更需要從宏觀和長遠着眼，加強和其他大灣區城市優勢互補、同心協力營造一個對創科產業發展有利的更龐大和高效的生態系統。在美西方對國家和香港持續進行科技封鎖的大環境下，香港創新科技的發展更加離不開與內地的協作。

中央不會要求做虧本生意 冀改變「短期盤算」舊思維

最後，他指出，特區政府的積極有為十分重要，但工商界的積極參與和配合更必不可少。工商界追求利益是無可厚非，中央也不會要求他們做虧本生意。工商界也明白到自己對香港社會有一份責任和承擔，會願意在能力範圍內為香港和國家做出貢獻，並積極支持和配合特區政府的發展策略。中央現在是希望香港工商界在一定程度上改變「短期盤算」，改變「high-tech揩嘢、low-tech撈嘢」的舊思維，從較長遠角度對香港的未來積極和多元化投資，特別是投資在那些回報期比較長的新產業上，當「耐心的資本家」和新產業的領頭羊，並因此而在日後隨着國家和香港的不斷發展獲得豐厚和持續的利潤。

▼11月8日 部分出席深圳座談會本港商界人士▼

