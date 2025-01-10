帳委會聆訊｜屯赤連接路超支19億元　議員批政府申請撥款欠克制

審計報告發現，連接港珠澳大橋香港口岸的屯門至赤鱲角連接路，兩份工程合約共產生延期費用高達10億元，連同顧問發出更改令，造價飆升至467億元，超支19億元。立法會政府帳目委員會今日（10日）就此召開第二次公開聆訊。選委界議員簡慧敏批評，當局在申請工程撥款時有欠克制。但運輸及物流局長陳美寶不同意當局有欠克制，強調要考慮工程關連性及開支涉及多份合約。



審計報告審視屯赤連接路，兩份合約（即南面連接路及隧道段）批出延長合約期達779天及475天，產生延期完工及工程受阻費高達逾10億元。（資料圖片/鄭子峰攝）

簡慧敏表示，合約有動用價格調整撥備的餘額，關注訂定工務工程合約費用時，如何制定應急費用及合約價格調整撥備，認為兩者性質不一樣，如果當政府「洗大」後，從價格調整撥備中再拿錢並不合適。

運輸及物流局局長陳美寶回應指，價格調整撥備基本上用於支付因工人和物料價格上漲引致的額外合約開支，由於項目時期長，合約下其他開支和因應其他不能預計的問題，例如配合港珠澳大橋香港口岸填海工程產生的額外開支，及承建商申索等方面超出預期，應急費用亦不足的情況下，當局才動用剩餘的價格調整撥備，支付工程合約未能遇見情況引致的額外開支。她強調會用克制方法先使用應急費用，在不能遇見或需要額外開支，才動用價格調整撥備。

屯門至赤鱲角連接路於發展期間，受港珠澳大橋填海工程進度拖累致未能按時移交工地等，最終須「斬件」通車。（資料圖片/余俊亮攝）

工聯會議員陸頌雄關注，有營辦商在2021年5月至去年5月，先後7次有重型車輛救援行動遇到問題，救援車輛前輪翹起離地，無法救援，需要尋求外間協助，導致清場時間達20至120分鐘，遠高於標準的8分鐘，質疑是嚴重疏忽。

運輸署署長李頌恩回應說，屯赤隧道有些路比較陡斜，上述事件多涉及運載混凝土的重型車輛，救援車輛屬政府車輛，取得機電署專業意見才採購，亦應用於其他隧道，在一般情況下操作有效。營辦商反映問題後，運輸署和機電署已經在現場作示範，確保營辦商操作正確，工程師亦檢驗救援車輛性能正確。

李頌恩指出，救援車輛前輪翹起，主要由於隧道設計和需要被拖車輛負載有不確定性，未來期望改裝救援車輛，在車軸加大負載，加強斜坡工作的穩定性，期望今年內獲機電署批准改裝，改善未來救援工作。

港府當年「斬件式」申撥港珠澳大橋及相關建設工程撥款，勘查費、與三地合資的主橋工程、大橋人工島填海及建設以至屯門至赤鱲角連接路工程費用，共獲得款1,177億元，連同年前再申增撥的15.1億元，總開支達1,192.1億，當中，香港連接線、主橋及口岸超支費用達158.3億元。原來，158.3億元超支尚未見底，審計報告披露，當年受大橋填海工程進度及香港口岸海堤橫向移動事件拖累而延期落成的屯赤連接路，兩份工程合約共產生延期完工及工程受阻費高達逾10億元，連同屯赤工程顧問發出的更改令，造價飆升至467億元。