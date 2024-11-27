審計報告揭屯赤隧道緊急通道艙口井蓋忽三度彈起　急密封所有艙口

通車4年的屯赤隧道工程及管理問題多多，通車初期，其連接地下公共設施通道的緊急通道艙口井蓋曾意外彈起，險釀意外。審計署新一份審計報告揭露，該意外前年及去年也曾發生，在衡量道路風險、維持緊急通道艙營運及維修保養工作後，有關方面於去年10月決定密封所有緊急通道艙口，審計署籲路政署日後建造隧道工程必須汲取今次教訓。

另外，報告也揭示屯赤隧道長期人手短缺不符編配規定，每月少8至30人不等；通車後曾發生用作緊急通道艙口的地面井蓋彈起意外，於前年及去年再三發生。



屯門至赤鱲角連接路於發展期間，受港珠澳大橋填海工程進度拖累致未能按時移交工地等，最終須「斬件」通車。（資料圖片/余俊亮攝）

去年10月，屯赤隧道密封所有緊急通道艙口。（審計報告）

屯赤隧道內地面共設有45個連接地下公共設施通道的緊急通道艙口，當隧道有緊急事故時，可方便救援人員利用地下通道快速進入管道內救援。不過，屯赤隧道通車初期，曾發生地面緊急通道艙口彈起意外，路面出現大洞，對路面行車造成影響之餘更險釀意外。

新一份審計報告披露，通車初期曾發生井蓋彈出意外後，承建商雖然已做修補工程，但同樣意外於2022年7月及去年8月再度發生，直至去年10月，在衡量已有的其他輔助疏散路線、對道路安全構成的潛在風險，以及維持緊急通道艙口所需的營運和維修保養工作後，有關方面決定密封所有緊急通道艙口。

屯赤隧道多次發生地面緊急通道艙口井蓋彈出意外，最終於去年密封。（資料圖片/余俊亮攝）

屯赤隧道多次發生地面緊急通道艙口井蓋彈出意外，最終於去年密封。（資料圖片/余俊亮攝）

審計署認為路政署日後在推行隧道工程時，建造緊急通道艙口一事應汲取今次教訓。

除路政署在工程上處理欠佳外，審計報告亦指運輸署在屯赤隧道管理方面亦有所缺失。報告稱由2020年底通車至今年6月的43個月中，營辦商全部指定職級人手實際工時少於協議訂明工時，平均少4%，營辦商因此已向運輸署賠償620萬元；而過去43個月實際人手也少於訂明人數，每月短缺8至30人不等，佔人手編配須要的140名人員中的6%至21%。

報告又提及，運輸署在評核屯赤隧道營辦商表現工作、車輛救援行動、評估屯門區內車流等工作也有可改善之處。其中屯門區車流方面，屯赤隧道通車後，皇珠路行車量/容車量比率在2023年已升至1.17，審計署籲運輸署應持續檢視相關路段交通，採取交通管理措施。