港珠澳大橋現「隱形超支」　屯赤隧道被拖累延期4年　公帑𠻀10億

港府當年「斬件式」申撥港珠澳大橋及相關建設工程撥款，勘查費、與三地合資的主橋工程、大橋人工島填海及建設以至屯門至赤鱲角連接路工程費用，共獲得款1,177億元，連同3年前申增撥的15.1億元，總開支達1,192.1億，當中，香港連接線、主橋及口岸超支費用達158.3億元。



原來，158.3億元超支未見底，最新一份審計報告，工程「隱形超支」浮現。審計署今日（27日）發表的審計報告披露，當年受大橋填海工程進度及香港口岸海堤橫向移動事件拖累而延期落成的屯赤連接路，兩份工程合約共產生延期完工及工程受阻費高達逾10億元，連同屯赤工程顧問發出的更改令，造價飆升至467億元。計及現有披露的超支，粗略估計港府在大橋相關工程方面已支付1,211億元。



審計報告今審視屯赤連接路，兩份合約（即南面連接路及隧道段）批出延長合約期達779天及475天，產生延期完工及工程受阻費高達逾10億元。（資料圖片/鄭子峰攝）

港珠澳大橋於2018年通車，港府自2003年起「斬件式」向立法會尋求撥款，連同三地分攤的主橋工程、港府出資的勘測工作、人工島填海及建設、大橋香港接線及屯赤連接路工程等，港府在2017年已獲立法會申撥超過1,177億元，當中包括近88.6億元的香港接線超支費，以及54.6億元的香港口岸填海及建設的超支費用。

至通車前，港珠澳大橋再次傳出主橋工程超支100億元人民幣，須由三地攤分。港府2021年向立法會申請15.1億元追加撥款，即港府已就主橋費用出資105.6億元。連同之前配套工程，超支費用已達158.3億元，整體撥款也達到1,192.1億元。

大橋通車6年，各項工程「隱形超支」隨即浮現。新一份審計報告審視屯赤連接路工程及啟用後的管理工作，提到屯赤連接路連接港珠澳大橋香港口岸，但因大橋填海工程進度未如理想，連帶導致移交工地予屯赤承建商有延遲，甚至發生大橋香港口岸海堤橫向移動事件，至兩個合約承建商無法按計劃做後續工程。

屯門至赤鱲角連接路於發展期間，受港珠澳大橋填海工程進度拖累致未能按時移交工地等，最終須「斬件」通車。（資料圖片/余俊亮攝）

兩份合約包括屯赤南面連接路及屯赤隧道，但受大橋工程拖累，兩部分須分開啟用，屯赤隧道最終較目標押後4年、大橋通車後兩年才啟用。審計報告披露，原來受工程延期影響，其工程受阻費用及完工費用高達超過10億元，兩份合約分別批出延長合約期779天和475天。

報告又指出，工程顧問曾多度發出更改令，涉及費用超過5.3億元。其中一次更改，涉及承建商須在屯赤隧道內供應及安裝不可燃隔熱層，作為被動防火系統，工程訂明為噴塗式；但後來考慮到噴塗式隔熱層方面的顧慮，工程顧問發出兩份總定價達3.3億元的更改令，要求將噴塗式隔熱層改為板材式。

另一份更改令則涉及斜坡和擋土牆建造工程，報告提到承建商須進行收費廣場的工地平整工程，包括建造一幅約285米長的削土坡，以及一幅約180米長的鋼筋混凝土擋土牆，但展開工程後發現斜坡某部分出現不可預見的不良土地狀況，並在擋土牆底部之下發現預計之外的軟物質層，最終發出定價為1.8億元的更改令，要求承建商進行額外勘測、修訂設計等。

連帶大橋工程拖累的10億元及本身工程問題須更改的5.3億元費用等一系列費用，單單屯赤連接路工程造價飆升至467億元，即較原來預算的近448億元超支19億元。審計報告提到，因目前仍有工程合約尚未完成，截至今年8月已用開支為421.9億元。

加上屯赤隧道19億元後，大橋及相關配套超支費用已達到177.3億元，整體撥款也達到1,211.1億元。