林鄭確認前特首辦搬去舊入境事務大樓：歡迎省卻太古廣場租金開支

前特首林鄭月娥2022年6月底離任後，政府租用金鐘太古廣場一座806室作為她的「前任行政長官辦公室」，首兩年租金支出逾1,000萬元，備受批評。太古廣場的租約今年5月到期，前任行政長官辦公室今天（13日）證實林鄭月娥將遷往灣仔舊入境事務大樓23樓，利用前入境事務處處長辦公室作為她的新「前特首辦」。



入境處將總部搬至將軍澳後，灣仔入境事務大樓現已騰空，目前未有改建方案。（資料圖片／梁鵬威攝）

據悉入境事務大樓辦公室可使用不少於三年

灣仔入境事務大樓樓高177米，共49層，於1989年落成。2008年，時任財政司司長曾俊華在財政預算案中披露，研究將佔地1.3公頃的灣仔三座政府大樓搬遷，騰出土地以興建甲級寫字樓以及會展設施。搬遷計劃由2015年第二季起開始，入境事務處於去年也搬到將軍澳南的新總部大樓，舊大樓原本預計運作至2026年。

不過，前任行政長官辦公室表示，據了解入境事務大樓的辦公室可使用不少於三年。

前行政長官林鄭月娥。（蘇煒然攝）

林鄭月娥歡迎省卻太古廣場租金安排

林鄭月娥表示歡迎這個安排，令她既可以繼續前任行政長官工作，又能省卻租金開支，並將在入境事務大樓辦公室完成必須裝修後遷入，預計會早於太古廣場租約於今年五月到期的日子。

金鐘太古廣場林鄭月娥前特首辦。（文睿攝）

林鄭辦公室年租567萬元惹議

3名前行政長官董建華、曾蔭權和梁振英的辦公室，位於中環堅尼地道的一級歷史建築，屬政府的自用物業，內部樓面面積約為535平方米，包括會客室、接待處，最多可同時供三名前特首使用。

林鄭月娥2022年卸任行政長官後，由於中環的前特首辦空間不足，政府租用金鐘甲級商廈太古廣場單位，作為林鄭月娥的前特首辦，樓面面積約為267平方米，每月租金約37.7萬元，每平方米租金約1,410元，裝修工程包括購置家俬及設備的開支，用了約655萬元。

2022/23和2023/24年，太古廣場的前任辦先後花了1,350萬及917萬元公帑。林鄭月娥可用作會見政要及代表團、接受傳媒訪問等，政府認為太古廣場無論保安安排或接待外賓的規格，都符合前特首辦要求。

林鄭去年四月回應租金貴：是經立法會財委會批准

《香港01》去年四月曾向林鄭月娥辦公室查詢，林太會否認為前特首辦租金貴、是否願意搬離至租金便宜的地方，以及她平均每月去多少次前特首辦，獲回覆指「林太不予置評」，解釋因為前特首辦的安排是「經立法會財委會批准的政策」。