林鄭月娥四字回應前特首辦租金貴　年租567萬金鐘辦公室曝光

4名前行政長官的辦公室上年度開支2,207萬元，其中林鄭月娥的辦公室開支佔近一半，因為租用了金鐘甲級商廈太古廣場單位作為前特首辦。上年度林鄭月娥辦公室開支917萬元，按年急升3成，租金佔超過一半，多名立法會議員批評開支大。



《香港01》向林鄭月娥辦公室查詢，林太會否認為前特首辦租金貴、是否願意搬離至租金便宜的地方，以及她平均每月去多少次前特首辦，獲回覆指「林太不予置評」，解釋因為前特首辦的安排是「經立法會財委會批准的政策」。



林鄭甲級商廈辦公室月租37.7萬元 裝修費655萬元

3名前行政長官董建華、曾蔭權和梁振英的辦公室，位於中環堅尼地道的一級歷史建築，屬政府的自用物業，內部樓面面積約為535平方米，包括會客室、接待處，最多可同時供三名前特首使用。

林鄭月娥2022年卸任行政長官後，由於中環的前特首辦空間不足，政府租用金鐘甲級商廈太古廣場單位，作為林鄭月娥的前特首辦，樓面面積約為267平方米，每月租金約37.7萬元，每平方米租金約1,410元，裝修工程包括購置家俬及設備的開支，用了約655萬元。林鄭月娥可用作會見政要及代表團、接受傳媒訪問等，政府認為太古廣場無論保安安排或接待外賓的規格，都符合前特首辦要求。

《香港01》記者到金鐘太古廣場林鄭月娥前特首辦觀察，門口左邊是接待處，有一名職員，門口前方擺放國旗、區旗，辦公室裝修費連購置家俬及設備約655萬元。（文睿攝）

上年度開支急升3成至917萬 林鄭兩年去逾700場活動

林鄭月娥辦公室2022至2023年度，錄得經常開支約695萬元，當中204萬元是員工薪酬及與相關開支，包括1名高級私人助理、1名助理文書主任、 1名貴賓車私人司機，以及1名協助處理日常接待的職員；租金及相關開支佔443萬元；其他日常運作開支為48萬元。

林鄭辦公室上年度租金567萬元

2023至2024年度，林鄭月娥辦公室有917萬元經常開支，按年上升32%，當中員工薪酬及相關開支佔約286萬元；租金及相關開支佔567萬元；其他日常運作開支佔64萬元，辦公室沒有非經常開支。行政署說林鄭月娥過去兩年以前任行政長官身份，出席超過700次推廣或禮節性活動。

《香港01》記者到金鐘太古廣場林鄭月娥前特首辦觀察，門口左邊是接待處，有一名職員，門口前方擺放國旗、區旗，辦公室裝修費連購置家俬及設備約655萬元。（文睿攝）

議員不滿林鄭辦公室開支大 促改用平租地點或政府物業

立法會財委會日前討論前行政長官辦公室開支，多名議員關注4名前行政長官的辦公室，上年度開支2,207萬元，其中林鄭月娥的辦公室佔近一半，認為應該租用灣仔等租金較便宜的辦公室，或者以政府物業取代，不過行政署說當時是沒合適的政府處所提供。至於會否就辦公室的運用設績效指標（KPI），行政署認為「不適合訂立使用次數硬指標」，又說前特首辦性質獨特，「應得到一個恰如其分的地位及尊重」

辦公室使用率？ 行政署：沒有備存

林鄭月娥辦公室租約為期三年，明年中到期，行政署說屆時會考慮實際情況及運作需要，再安排適切地方供前特首設立辦公室。被問到辦公室的使用率，行政署稱一直運作如常，沒有備存使用率統計。

願意搬遷？使用率如何？林鄭：不予置評 前特首辦安排經立會批准

《香港01》前天（17日）向林鄭月娥辦公室查詢：（一）林鄭月娥是否認為太古廣場前特首辦租金屬昂貴；（二）會否願意將前特首辦搬離金鐘甲級商廈，遷到租金較便宜的地點，例如灣仔等地？（三）林鄭月娥平均每月去前特首辦多少次？（四）能否提供使用率相關指標供參考，以釋除議員疑慮。（五）林鄭月娥能否考慮或願意接受在中環堅尼地道28號的前特首辦使用共享辦公室？

前任行政長官辦公室的政策和具體安排由香港特區政府經立法會財委會批准訂定而實施，林太不予置評。 前任行政長官辦公室

前任行政長官辦公室一日後回覆《香港01》查詢指「林太不予置評」，解釋因為前特首辦的安排是「經立法會財委會批准的政策」。