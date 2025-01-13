報道指林鄭月娥「前任辦」將由太古廣場搬至灣仔前入境事務大樓
撰文：韋景全
出版：更新：
前特首林鄭月娥2022年6月底離任後，政府租用金鐘太古廣場一座一個單位作為她的「前任行政長官辦公室」，首兩年租金支出逾1,000萬元，備受批評。在太古廣場的租約今年5月到期，《南華早報》報道，政府決定在已騰空的灣仔入境事務大樓，利用前入境事務處處長辦公室作為她的新「前任辦」，報道是次搬遷經過了數月審核。
政府將堅尼地道28號有逾百年歷史的三級歷史建築、舊英童學校校舍，改作前任行政長官辦公室，首三位特首董建華、曾蔭權及梁振英離任都使用。因地方不敷應用，故政府為林鄭月娥租用太古廣場一座806室作為她的辦公室，2022/23和2023/24年，太古廣場的前任辦先後花了1,350萬及917萬元公帑，租約今年5月到期。
將用前入境事務處處長辦公室
《南華早報》引述消息人士指，林鄭月娥的辦公室將會搬到灣仔入境事務大樓，即前入境事務處總部，她將使用之前入境事務處處長的辦公室。
灣仔入境事務大樓樓高177米，共49層，於1989年落成。2008年，時任財政司司長曾俊華在財政預算案中披露，研究將佔地1.3公頃的灣仔三座政府大樓搬遷，騰出土地以興建甲級寫字樓以及會展設施。搬遷計劃由2015年第二季起開始，入境事務處於去年也搬到將軍澳南的新總部大樓。
現「前任辦」面積近3000平方呎 每年租金567萬
林鄭月娥太古廣場「前任辦」樓面面積約為267平方米（2,874平方呎），去年經常開支為約917萬元，當中租金佔了567萬港元，曾引起社會關注開支過高。該單位租約將於今年年中屆滿，林鄭月娥辦公室曾回覆傳媒查詢指，去年6月已通知行政署籌謀新辦公室，並指林鄭離任特首前，曾表示可搬至政府物業。
林鄭辦公室年租567萬元惹議 新民黨陳家珮提議搬去中環展城館林鄭前特首辦租約將滿擬另租地方 田北辰有一站式方案免租金爭議林鄭寄生日禮物給內地生 竟是親筆簽名競選特首刊物｜政壇諸事町林鄭捧場睇汪明荃演唱會 欣賞Anson Lo唱《紫釵恨》｜政壇諸事町