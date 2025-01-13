報道指林鄭月娥「前任辦」將由太古廣場搬至灣仔前入境事務大樓

前特首林鄭月娥2022年6月底離任後，政府租用金鐘太古廣場一座一個單位作為她的「前任行政長官辦公室」，首兩年租金支出逾1,000萬元，備受批評。在太古廣場的租約今年5月到期，《南華早報》報道，政府決定在已騰空的灣仔入境事務大樓，利用前入境事務處處長辦公室作為她的新「前任辦」，報道是次搬遷經過了數月審核。



有傳媒報道，前特首林鄭月娥的辦公室將會從太古廣場，搬至灣仔入境事務處大樓。（資料圖片/蘇煒然攝）

政府將堅尼地道28號有逾百年歷史的三級歷史建築、舊英童學校校舍，改作前任行政長官辦公室，首三位特首董建華、曾蔭權及梁振英離任都使用。因地方不敷應用，故政府為林鄭月娥租用太古廣場一座806室作為她的辦公室，2022/23和2023/24年，太古廣場的前任辦先後花了1,350萬及917萬元公帑，租約今年5月到期。

將用前入境事務處處長辦公室

《南華早報》引述消息人士指，林鄭月娥的辦公室將會搬到灣仔入境事務大樓，即前入境事務處總部，她將使用之前入境事務處處長的辦公室。

灣仔入境事務大樓樓高177米，共49層，於1989年落成。2008年，時任財政司司長曾俊華在財政預算案中披露，研究將佔地1.3公頃的灣仔三座政府大樓搬遷，騰出土地以興建甲級寫字樓以及會展設施。搬遷計劃由2015年第二季起開始，入境事務處於去年也搬到將軍澳南的新總部大樓。

入境處將總部搬至將軍澳後，灣仔入境事務大樓現已騰空，目前未有改建方案。（資料圖片／梁鵬威攝）

現「前任辦」面積近3000平方呎 每年租金567萬

林鄭月娥太古廣場「前任辦」樓面面積約為267平方米（2,874平方呎），去年經常開支為約917萬元，當中租金佔了567萬港元，曾引起社會關注開支過高。該單位租約將於今年年中屆滿，林鄭月娥辦公室曾回覆傳媒查詢指，去年6月已通知行政署籌謀新辦公室，並指林鄭離任特首前，曾表示可搬至政府物業。