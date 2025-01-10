楊莉珊｜夏寶龍權威解讀習主席重要講話　再創港澳事業新輝煌

撰文：01論壇
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1月9日上午，全國港澳研究會在北京舉行「學習貫徹習近平主席在慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮上重要講話精神」專題研討會。中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍出席研討會並致辭。

夏主任表示，習近平主席重要講話貫通歷史、現在、未來，深刻揭示「一國兩制」的實踐規律，開闢了新時代「一國兩制」理論新境界。習主席重要講話在總結香港、澳門回歸以來實踐經驗的基礎上，精闢概括了繼續推進「一國兩制」實踐行穩致遠必須把握好的4條規律性認識，科學回答了「一國兩制」重大理論和實踐問題。這些重要論述，進一步豐富和發展了「一國兩制」理論體系，把對「一國兩制」實踐規律的認識和把握提升到新的歷史高度。

習主席提出的「三點期許」和「四點希望」不僅適用於澳門，也同樣適用於香港。這些期許和希望為香港和澳門的未來發展提供了重要的指導方向。在對內方面，香港應該積極融入國家「國內國際雙循環」戰略，抓住大灣區建設的重大機遇，推動河套合作區、北部都會區等重點項目建設，促進科技創新、綠色經濟和數據共用等新質產業發展。加強與澳門的合作，爭取與橫琴加深互動，這些都是非常有前景的舉措。在對外方面，香港憑藉其國際化優勢，可以在金融、航運、貿易及創科等領域發揮關鍵作用，成為國家「引進來」和「走出去」的重要支點。

1月20日，特朗普便會重返白宮，他的「美國優先」理念是以犧牲別國利益為代價的。當美國升級關稅戰、貿易戰和科技戰，必然對依賴國際貿易的香港造成一定程度的打擊。回顧香港過去20多年時時刻刻都充滿挑戰，甚至可謂驚濤駭浪，例如金融危機、樓價危機、政治動盪、疫情肆虐等等。如果檢視今日的香港，大家可能會認為目前的情況只是小菜一碟。正如長實主席李澤钜所說，「邊個賭香港長期差都錯」，香港總是「難關難過關關過」，問題最終都會克服。

目前香港的經濟增長面臨挑戰。過去連續兩個財政年度出現財政赤字，今個財政年度（2024至25年度）的綜合赤字在計及發債所得後，預計將在一千億元以下。香港的經濟增長預測已經從原來的3%下調至2.5%。這些挑戰主要來自於中美關係的緊張和全球經濟的不確定性。

香港的成本較高是一個老問題，根源是房地產畸形發展形成的高地價發展模式。香港的結構性困難恰恰就在這裏，宏觀而言，高成本必須對應高增值，沒有高增值就無法長期維持高成本。香港的高增值發展主要在兩方面，一是金融業這個傳統強項，二是創新科技，這個正是香港正積極投入的方向。香港要加速與大灣區的融合，吸引大灣區的資源流入香港，幫助香港嵌入大灣區的高科技產業鏈，搭上內地高科技迅速發展的快車。

香港需要在目前的經濟困難中保持靈活，積極應對各種挑戰。回歸以來的事實充分說明，中央的支持和「一國兩制」優勢，正是香港克服一切困難、戰勝一切挑戰的最大信心所在。在這樣的背景下，香港可以充分利用自身的獨特優勢，抓住大灣區建設和「一帶一路」建設的機遇，推動經濟多元化和可持續發展。這些重大項目不僅有助於提升香港的國際競爭力，還能促進與內地和其他國家的合作交流。大灣區建設可以為香港帶來更多的科技創新和產業升級機會，而「一帶一路」建設則能夠加強香港作為國際金融和貿易樞紐的地位。通過積極參與這些戰略，香港可以實現更高水平的經濟增長，為市民帶來更多的福祉。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

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