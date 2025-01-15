禁餵野鴿︱執法四個月發78張罰單　料政府庫房進帳39萬元

禁餵野鴿的修例執法四個月，各部門共發出78張定額罰款通知書，當中85%的罰單是涉及公共地方非法餵飼野鴿或野鳥，換言之料為政府庫房帶來39萬元進帳。漁護署初步評估全港42個野鴿聚集監察點當中，有一半地點的野鴿數目處於低水平，即少於10隻聚集。



《2023年野生動物保護(修訂)條例草案》去年8月1日起生效，全港禁餵野生動物涵蓋野鴿，最高罰款由1萬元提升至10萬元及監禁1年，並引入5,000元定額罰款。（政府新聞處提供）

《2023年野生動物保護(修訂)條例草案》去年8月1日起生效，全港禁餵野生動物涵蓋野鴿，最高罰款由1萬元提升至10萬元及監禁1年，並引入5,000元定額罰款。實施頭一個月不會即時執法，先加強宣傳和作事先警告。

環境及生態局局透露去年8月至12月，各部門就非法餵飼野鴿/野鳥接獲1,367宗舉報，巡查2,380次，共發出78張定額罰款通知書。（政府新聞處提供）

環境及生態局局長謝展寰今天（15日）回覆民建聯立法會議員何俊賢書面質詢，透露去年8月至12月，各部門就非法餵飼野鴿/野鳥接獲1,367宗舉報，巡查2,380次，共發出78張定額罰款通知書，當中大部分是公共場所非法餵飼。換言之料為政府庫房帶來39萬元進帳。

2024年8月至12月禁餵野鴿發出定額罰款通知書數字。（立法會文件）

全港設42個野鴿聚集監察點，署方去年12月初步評估發現當中超過一半地點的野鴿數目為低水平，即少於10隻聚集。（夏家朗攝）

野鴿聚集監察點數量。（立法會文件）

全港設42個野鴿聚集監察點，在修例生效後，署方去年12月初步評估發現當中超過一半地點的野鴿數目為低水平，即少於10隻聚集。為監察和評估禁餵規定對改善野鴿滋擾的成效，漁護署今年起將恆常推行野鴿數量調查，同時持續檢視各野鴿聚集監察點的最新情況，並會在有需要時 適當調整相關管理措施。