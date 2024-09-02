禁餵野鴿︱即時執法再無警告　首日至傍晚開出一張5000元定額罰單

禁餵動物擴至涵蓋野鴿的《2024年野生動物保護(修訂)條例》，在生效滿一個月後，漁護署自昨日（9月1日）起即時執法，不再有口頭警告。漁護署表示，截至昨日傍晚6時，共發出一張5,000元的定額罰款通知書。



經修訂的條例，禁止非法餵飼的野生動物擴大至野鴿。漁護署此前預告，新法生效滿一個月後，不會再對違規者口頭警告。新法除提高刑罰至最高可罰款10萬元，以及監禁一年；並引入定額罰款5,000元的機制。

自新法實施後，土瓜灣馬頭圍道近馬坑涌道休憩花園的野鴿黑點，近日野鴿明顯減少。有市民認為，新法的定額罰款具阻嚇性，餵食人士減少，自然令野鴿減少，類似情況出現在深水埗元州邨等其他黑點。

+ 1

但新蒲崗彩虹道遊樂場例外，昨日仍有大批野鴿聚集。有市民認為，可能仍有不少人未知道新法規，尤其是長者們，因為情況未見太大改善。

漁護署表示，正聯同食物環境衞生署、康樂及文化事務署和房屋署，根據情報及舉報加強巡查全港不同地方，特別是過往有非法餵飼活動的地點，並按情況採取適當執法行動。

此外，漁護署已與相關部門成立跨部門禁餵執法工作小組，定期檢視和商討加強就非法餵飼的執法行動，並在有需要時安排聯合執法行動。