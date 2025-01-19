葉劉玉腿生膿瘡急做手術　原來因為常穿Fit爆緊身褲｜政壇諸事町

新民黨主席葉劉淑儀昨天（18日）急入醫院求診，原來因為右邊大腿長了一顆膿瘡，紅腫之餘亦感到痛楚，隨即做小手術放膿及清理傷口。玉腿突然生膿瘡，她說與常穿緊身褲行山有關，油脂遮蓋毛孔產生細菌，導致傷口發炎，奉勸大家勤洗衣物。



葉劉去行山的造型都有用心配搭。（@regina.ip）

葉劉經常上載行山美照到社交媒體。（@regina.ip）

葉劉經常上載行山相片到instagram。

新民黨立法會議員葉劉淑儀經常在社交網站上載自己的生活照，當中不乏展露其美腿。（Regina Ip 葉劉淑儀@Facebook）

葉劉淑儀在Facebook以《我打敗仗了》為題撰文，透露昨天早上本來答應與黨友們到中西區和南區派發揮春，與街坊們見面，未知是否因為舟車勞頓關係，醒來赫然發現右邊大腿長了一顆膿瘡，紅腫之餘亦感到痛楚。她就因傷未能落區跟街坊們見面致歉。

新民黨立法會議員葉劉淑儀經常在社交網站上載自己的生活照，當中不乏展露其美腿。（Regina Ip 葉劉淑儀@Facebook）

葉劉經常上載行山美照到社交媒體。（@regina.ip）

葉劉經常上載行山美照到社交媒體。（@regina.ip）

她說由於今天（19日）晚上需乘坐夜機飛往瑞士出席世界經濟論壇(World Economic Forum)主辦的女性政治領袖論壇，因此馬上前往醫院求診，醫生診斷過後認為需要立刻處理。

醫生為葉劉打麻醉針後，隨即做小手術放膿及清理傷口，同時處方她服用七天抗生素，以及定時用藥水清洗傷口。她說慶幸完成小手術後狀況已大為好轉，傷口亦舒適得多了。

（葉劉淑儀Instagram）

葉劉經常上載行山美照到社交媒體。（@regina.ip）

她引述醫生解釋，今次玉腿生膿瘡或因穿著較貼身的運動褲行山，皮膚和衣物不斷摩擦積聚油脂，遮蓋毛孔產生細菌，導致傷口發炎。她奉勸經常運動及行山人士，尤其是夏天穿著貼身衣物運動後，必須勤加梳洗，避免積聚細菌導致發炎。