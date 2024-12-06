葉劉讚羅淑佩大膽創新　楊潤雄周圍考察非無做事　未來不宜再換人

政府問責班子變天，文化體育及旅遊局局長楊潤雄及運輸及物流局局長林世雄昨（5日）被免職，由房屋署署長羅淑佩及運輸局常秘陳美寶接任。行政會議召集人葉劉淑儀表示，問責制下有局長被撤換很正常，大讚羅淑佩個性大膽創新，沒有許多公務員做少錯少心態，勇於向記者解釋、甚至表達個人喜好Mirror等看法，「我覺得Rosanna好適合」；她又指陳美寶熟書，思路清晰，向議員解說政策十分有條理。



葉劉又強調兩位前局長表現並非不理想，稱楊潤雄奧運殘奧都有去巴黎，「周圍去考察，唔係冇做嘢」，林則中規中矩，任內成功推動三隧分流。她認為今屆政府尚有兩年多任期，應有穩定及延續性，不適合再更換班子，不要因一兩件政策推行不順而怪罪問責官員。



行政會議召集人葉劉淑儀表示，問責制下有局長被換很正常，大讚羅淑佩個性大膽創新，沒有許多公務員做少錯少心態。（資料圖片/盧翊銘攝）

葉劉淑儀今早接受電台訪問時指，問責制下有局長被更換屬正常，認為兩位女士適合接任局長，對未來兩年鞏固旅遊物流十分重要，尤其點名郵輪碼頭十分重要，形容「有多次甩轆勁唔理想」，包括遊客落船後要大排長龍才能出市區，對之前表現感失望。

文體旅局新局長羅淑佩。（資料圖片/廖雁雄攝）

文體旅局未來要搞好啟德郵輪碼頭及啟德體育園，葉劉大讚羅淑佩是適合人選，因她做過旅遊事務副專員也做過運輸署署長，並非完全無經驗，「佢個性大膽創新，好恰當。」她稱不少公務員有一個心態，「冇先例唔做、冇政策唔做，怕做唔嚟或者怕多嘢做，做少錯少」，認為該心態不宜特首施政，世界變化得快，認為不大刀闊斧改革便會遭淘汰。

羅被指缺乏文化及體育經驗，葉劉認為文化方面楊潤雄亦無經驗，對文化有研究的官員不多，體育也不須找運動員擔任，強調適應能力最重要，必須願意學、願接受意見及新事物，「我覺得Rosanna（羅淑佩）係適合。」

運輸及物流局常任秘書長陳美寶接任局長一職。（廖雁雄攝）

葉劉又說陳美寶曾任運輸署署長，又在運輸局長時間擔任常秘，對運輸十分熟書，做常秘時思路也非常清晰，亦不能說她不熟物流，未來應借三跑機遇維繫香港空運地位及開辦更多民航航線，並加大航運發展，推動航運及港口發展局與大灣區合作等。

李家超強調局長要有解說能力，葉劉認為羅淑佩勇於向記者解釋，甚至表達愛好、支持Mirror等；陳美寶過往做常秘時向議員解釋亦十分有條理。她指二人十分熟書，有擔當及願做下去。她不同意另一行會成員湯家驊指常秘升局長有違問責制有新維原則，指有人有天馬行空想法但不能落實，「都試過搵外來人做，但一屆冇咗又冇乜建樹，好睇個人。」

兩名局長楊潤雄、林世雄被免職。（香港01圖片）

李家超今年6月曾稱原問責班子會繼續下去，葉劉認為當時李正草擬施政報告，當其思維理順後認為有更合適人選，又強調兩名局長並非工作不理想，形容楊潤雄並非無作為，「奧運又去巴黎、殘奧又去巴黎，周圍去考察，唔可以話無做嘢」；林世雄則中規中矩，任內推行三隧分流獲讚賞。

她更特別讚賞創新科技及工業局局長孫東和勞工及福利局局長孫玉菡，指十分欣賞兩人創新，解決不少問題。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦則表示，業界過去與楊潤雄溝通緊密，楊有聽取及採納業界意見，符合業界訴求；至於羅淑佩之前曾任旅遊事務副專員，當時十分強力處理問題，相信她熟悉行業，希望上任後能解決業界人手不足問題，因現時業界因人手短缺，難在旅客增長中提升服務質素，後勤、領隊及導遊都不足夠。

香港物流協會會長袁美儀則指曾在三跑相關委員會中與陳美寶共事，認為對方細心，剛中帶柔、柔中帶剛，對物流業是好事，期望能在她帶領下重振空運及海運業，因疫情後供應鍊重組，必須由被動化為主動，加大利用綠色能源港口等，吸引更多貨船來港。