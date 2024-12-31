葉劉金套裝祝香港來年金光閃閃　親回網民減薪要求｜政壇諸事町

今日正值除夕，新民黨主席葉劉淑儀再派福利，為大家送上一身金色套裝的照片，藉此祝願香港2025年百業興旺，亦寓意東方之珠金光閃閃，發出耀眼光芒。不少網民稱讚葉劉美態，部分藉此機會向身兼行政會議召集人的葉劉留言點評時事，要求官員、行會及立法會議員減薪，獲葉劉回覆，其答案更影響深遠。



葉劉淑儀祝祝願香港踏入新一年百業興旺，前景光明。（葉劉淑儀Facebook）

有網民倡官員、行會、議員減薪一半。

政府、立法會、行會減薪一半？ 葉劉：如果減，受政府資助機構都要減

翻查留言，有網民表示葉劉很靚女，更期望葉劉下次出月曆。未知是否因為政府面臨千億元財赤，加上又有立法會訪日時乘坐商務客位引發議論，有網民藉此機會向同時身兼行政、立法兩會成員的葉劉提建議，希望政府官員、行會、立法會議員減薪酬50%；議員們出外考察坐經濟位及貨機，亦期望增建醫院。

目前身在泰國渡假的葉劉亦親自回覆，表示「光是政府，行政立法議員減不足夠。如果減，就要所有受政府資助機構，包括大學，都要減。」若葉劉的答案成真，面對減薪的將不止十七萬二千多名公務員，資助機構聘用的員工也以數以十萬計，影響極深遠。