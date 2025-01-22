陳茂波晤世界知識產權組織總幹事　爭取技術創新支持中心今年運作

財政司司長陳茂波昨日（達沃斯時間1月21日）繼續瑞士參與世界經濟論壇年會的活動，與世界知識產權組織總幹事鄧鴻森會面，就加強與該組織在知識產權保護、制度發展和人才培訓等方面交換意見。陳茂波表示，在國家堅實支持下，香港正大力推進成為國際創科中心和區域知識產權貿易中心的工作。他感謝該組織支持香港籌建技術與創新支持中心，並表示香港正爭取中心在今年投入運作。



陳茂波（左）與世界知識產權組織總幹事鄧鴻森（右）會面。（政府新聞處）

陳茂波又出席由世界經濟論壇發起的善資助力地球行動舉辦的早餐會議，並就如何善用金融以應對地球面對的不同危機分享觀點。他以氣候變化為例，表示全球在應對氣候變化的融資缺口巨大，各國應更積極促成公私營界別和慈善力量的協作，鼓勵私人市場的資金投入綠色和轉型項目。他指出，香港是亞洲領先的綠色金融中心，匯聚了具相關經驗的金融機構、專業服務和人才，而家族辦公室、私募基金、財富和資產管理業務生態蓬勃，能夠高效連結財富和氣候轉型項目，期待與各經濟體加強在這個領域的合作。

財政司司長陳茂波昨日（達沃斯時間一月二十一日）在瑞士達沃斯繼續世界經濟論壇年會的第二日行程，在「2025達沃斯‧財新CEO午餐會」致辭。（政府新聞處）

之後，他出席「2025達沃斯‧財新CEO午餐會」並致辭，介紹香港最新的經濟情況和發展策略，特別是如何利用在「一國兩制」下「內聯外通」的優勢，尤其在創科領域與粵港澳大灣區兄弟城市相互協作的獨特優勢，吸引世界各地的企業和人才來港發展。

陳茂波（右）與穩定幣發行商Circle行政總裁Jeremy Allaire（左）會面。（政府新聞處）

陳茂波又與阿拉伯聯合酋長國經濟部外貿國務部長Thani bin Ahmed Al Zeyoudi博士會面，就加強彼此在金融和貿易等方面的雙邊合作，及一些共同關心的全球和區域議題交換意見。陳茂波下午亦與穩定幣發行商Circle的行政總裁Jeremy Allaire會面，了解該公司在亞洲的業務發展策略，以及就全球數字資產的發展和規管政策交換意見。