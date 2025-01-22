預算案2025｜何君堯批節流力度不足　倡開天殺價各部門削開支一成

政府預計本財政年度赤字將低於一千億元，而港府已連續三年錄得千億元，選委界議員何君堯不滿政府要求各部門削支1%太低，因為部門自己不會著力「自己削肉」，認為應效法美國富商馬斯克要求美國政府削開支兩成的手法，由上而下「開天殺價落地還錢」要求港府各部門削支百分之十。財經事務及庫務局局長許正宇回應指，政府數年前已開始財政整合方案，目前正制定下年度預算案，正研究加大整合力度，也要求部門審視資源分配。



新思維立法會議員狄志遠關注政府如何遵從《基本法》量入為出規定，加上財政儲備蒸發近一半，政府會否為儲備水平劃線，及公務員和問責官員會否減薪或凍薪，以示共渡時艱。許正宇表明，政府一直依遵《基本法》行事，但表明政府無意劃定儲備水平指標，指要靈活應對社會變化。至於公務員和問責官員的薪酬問題，他只回應稱按機制行事，財政司司長正制訂下年度預算案。



許正宇指政府研究加大財政整合力度（廖雁雄攝）

狄志遠提出口頭質詢指，本財政年度政府財政赤字估計為一千億元以下，《基本法》第107條訂明，政府的財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡。截至去年11月30日，政府財政儲備為5,914億元，與2020年3月31日11,603億元相比，蒸發近一半，詢問政府有否就財政儲備設立安全線及降至臨界值的應對方案。

狄志遠關注政府財政狀況，要求交代會否訂立儲備安全水平（廖雁雄攝）

他也關注，截至上個財政年度，政府發債超過2,000億元，未來5年亦會發債不超過5,000億元，而政府表示該發債上限視乎情況或有上調空間，政府會否就發債金額訂定終極上限，以避免債務總額大幅超過本地生產總值而引發債務危機；及公務員薪酬開支佔政府經營開支25.98%，

許正宇回應時強調，政府一直遵《基本法》以量入為出為原則理財，力求收支平衡和與本地生產總值相適應，強調當局有責任在一段期間內，令政府財政達至收支平衡。他指，過去幾年當局因抗疫和推動逆周期措施刺激經濟，加上外圍環境複雜，香港作為細小的自由經濟體無可免受影響。他又指，資產市場和市民收入要時間恢復，但同時要投入資源刺激經濟。

立法會會議上，議員關注財赤問題（黃浩謙攝）

許正宇：有信心克服挑戰 力求數年內回復收支平衡

許正宇強調，本年度的赤字預計低於一千億元，政府有決心克服挑戰，去年的預算案已提出全面財政整合計劃開源節流，力求數年內回復收支，政府現時正研究加大財政整合力度，要求部門審視資源分配和重新調配資源應對新挑戰。

他又指，發債是發展基建的方法之一，本年度至2028-2029手度的發債金額介乎九百多億元至一千三百億元之間，實際發債量將視情況。他又指，早已定下發債五千億元的上限，若要調整要立法會審核通過。他強調，透過發債推動基建發展，與其他先進經濟體的做法相似，而港府的負債率介乎9%至13%，遠低其他先進經濟體。

何君堯認為政府削開支力度仍有不足。（廖雁雄攝）

何君堯倡效法馬斯克 要求部門削支一成

選委界議員何君堯不滿政府削支力度不夠，讓部門「自己削肉1%」成效不高，認為應效法會領導美國新政府效率部門的富商馬斯克（Elon Musk)要求政府部門削開支兩成，港府應由上而下「開天殺價落地還錢」要求部門削支百分之十。許正宇則回應指，削支要求正是由上而下要支部門遵守，重申政府正制訂下年度預算案，研究加大財政整合的力度。

勞聯議員周小松則強調，不應每出現財赤便要求公務員減薪凍薪，認為會影響公務員團隊的穩定。