辯適老化經濟、議員觸及2元乘車　陳克勤：財赤不應影響長者福利

立法會今日（15日）通過無約束力、有關打造「適老化」經濟體系的議員議案，多名議員的發言內容均有觸及2元乘車優惠。其中，身兼行會成員的民建聯主席陳克勤認為，政府有財赤也不應影響長者福利。有勞工界背景的議員則分別建議2元乘車優惠實施「分段收費」，及政府在檢討計劃時須照顧跨區上班的長者需要。



立法會今日（14日）舉行大會，辯論由譚岳衡提出的打造「適老化」經濟體系議案（黃浩謙攝）

譚岳衡提出「應對人口老齡化，打造「『適老化』經濟體系」議案（資料圖片/夏家朗攝）

選委界立法會議員譚岳衡提出「應對人口老齡化，打造「『適老化』經濟體系」議案，當中包括推動產業結構優化，促進養老產業、養老金融、銀髮科技等發展，及重視開發利用老年人力資源。工聯會陸頌雄提出修正案，包括發展長者勞工保證、釋放潛在勞動力等。

政府會檢討2元乘車優惠計劃。（政府新聞處圖片）

陳克勤：財赤也不應影響長者福利

身兼行會成員的民建聯主席陳克勤表示，歐盟將長者分為3類，被照顧者、活躍者、勞動力，而不是香港現時將所有長者皆視為需要被照顧者，形容很多長者「比在職立法會議員更加精靈活潑、行動敏捷」，值得重返職場、分享經驗。他又指，很多長者「唔夠膽使錢」，需要有全職或非全職機會才能更放心消費，銀髮經濟才能發展，亦強調政府財赤不應影響長者福利。

郭偉強堅決要求實施分段收費

工聯會郭偉强表示，要發展銀髮經濟，須保持長者身心健康，形容「有精神先有需求、有消費」，希望政府檢討2元乘車優惠時顧及這方面需求。他指，堅決要求2元乘車優惠實施分段收費， 而非「送錢畀啲交通工具去賺大錢」。

林振昇：要考慮長者跨區上班需要

勞聯林振昇指出，長者在職場遇到年齡歧視，但由於缺乏相關法例、難以維權，呼籲效仿日本等鄰近地區採取立法保障；又指跨區工作的長者的交通費動輒逾千元，現時受惠於2元長者乘車優惠，希望政府檢討優惠時亦考慮他們的需求，補貼足夠應付他們上班的交通費，以免影響長者就業。

政府爭取釋放長者潛在勞動力

勞工及福利局副局長何啟明指，政府爭取釋放長者潛在勞動力，除了為年長人士提供就業培訓，勞工處去年7月起推出為期3年的再就業津貼試行計劃，鼓勵連續3個月或以上，沒有從事任何獲酬工作的40歲以上人士，投入就業市場。每名合資格參加者連續完成12個月工作，最高可獲發2萬元，截至去年底錄得近3萬名參加者和9500個就業個案。

商務及經濟發展局長丘應樺表示，本港未來人口預期持續老齡化，政府會推動構建適老化經濟體系，包括促進養老產業、養老金融、 銀髮科技等，壯大銀髮經濟。 他説，去年《施政報告》宣布成立由政務司副司長領導的促進銀髮經濟工作組，至今召開兩次會議，正與商界及不同持份者積極交流。