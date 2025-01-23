英外相晤被通緝港人　外交部駐港公署斥為反中亂港分子撐腰

針對英國外交大臣林德偉（David Lammy）和政務次官衛倩婷（Catherine West），日前會見被香港警方通緝的4名在英港人，分別為鍾劍華、鍾翰林、劉珈汶和張晞晴，外交部駐港公署發言人1月22日表示強烈不滿和堅決反對，指責詆譭特區法治和正常執法，粗暴干預香港事務和中國內政。



英國外相林德偉其後轉載衛倩婷貼文。（David Lammy X平台）

發言人指出，劉珈汶等4人長期從事反中亂港活動，竄逃海外挾洋自重，繼續搭建亂港組織平台，其惡劣行徑嚴重危害國家安全，嚴重損害香港根本利益，嚴重衝擊「一國兩制」底線，批評英方為反中亂港分子搖旗吶喊、撐腰打氣，對特區正當執法行動說三道四，完全是褻瀆法治、粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

12月24日，警方公布新通緝名單，包括前區議員劉珈汶、前「學生動源」召集人鍾翰林、學者鍾劍華、「香港議會」發起人何良懋、藝人鄭敬基及「香港自由委員會基金會」成員張晞晴。（梁鵬威攝）

發言人強調，香港國安法堅決懲處危害國家安全的犯罪行為，彰顯司法公正和社會公平正義，推動香港實現由亂到治重大轉折。英方應認清歷史大勢，正視香港已經回歸祖國27年的事實，傾聽港人固安全、拼經濟、謀發展的真實心聲，尊重香港法治，尊重中國主權，立即停止干預香港事務和中國內政的政治操弄。