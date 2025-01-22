英國外相會見鍾劍華等四名被通緝港人 中方批干預香港法治
撰文：文維廣
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警方國安處上月平安夜通緝6名海外港人，其中鍾劍華、鍾翰林、劉珈汶和張晞晴正身處英國，上周三獲英國外交大臣林德偉、政務次官衛倩婷等官員見面。衛倩婷表示，英國政府首要任務保障英國港人安全，不能接受任何外國政府試圖脅迫、恐嚇海外異見者。
中國駐英使館發言人批評英國官員此舉粗暴干預香港法治，干涉中國內政，中方對此堅決反對，予以強烈譴責，敦促英方尊重中國主權和香港法治，停止為反中亂港分子站台，停止包庇罪犯。
衛倩婷：保障英國港人安全是首要任務
衛倩婷英國時間周二（21日）在社交平台X發布，上周與林德偉在英國外交部，會見被警方國安處通緝的鍾劍華、鍾翰林、劉珈汶和張晞晴。衛倩婷表示保障英國港人社群的安全是英國政府的首要任務，不能接受任何外國政府試圖脅迫、恐嚇或傷害海外異見者，林德偉其後轉載貼文。
駐英使館：敦促英方停止包庇罪犯
中國駐英使館發言人表示，英方官員粗暴干預香港法治，干涉中國內政，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。發言人又指四名被通緝港人長期從事反中亂港活動，惡劣行徑嚴重危害國家安全，嚴重損害香港根本利益，嚴重衝擊「一國兩制」底線，香港警方依法採取執法行動，是維護香港法治、捍衛國家安全的必要之舉，形容英方庇護這些人是可恥。
發言人強調，香港事務純屬中國內政，英方無權插手干預，敦促英方尊重中國主權和香港法治，停止為反中亂港分子站台，停止包庇罪犯。
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