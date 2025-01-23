網約車未提放寬數目先規管平台　陳美寶否認「本末倒置」

立法規管網約車方案料今年內完成，焦點在於會否增發現時僅1500張的出租車許可證。運輸及物流局局長陳美寶今天（23日）未有正面回應，只表示「數目一定要諗，拭目以待」，目前先以規管平台角度出發，令平台召喚的車都是「有牌車」。不過，網約車放寬數目仍未定，她否認做法是「本末倒置」，政府亦非害怕的士業界，預告交通諮詢委員會下月中會約見4間網約車平台了解營運情況。



的士。（黃浩謙攝）

的士與網約車爭議不止，運輸及物流局去年公布規管網約車平台研究，建議立法發牌規管網約車平台。至於哪些車可以成為網約車，則要就乘客需求及轉變等調查，評估提供合規服務的車輛類別和數目，以及平台和司機的相關牌證要求等，沒有寫明只有的士及現時1,500架出租汽車才可加入網約車平台。

陳美寶。(資料圖片)

陳美寶出席傳媒午宴時重申今年內公布立法規管網約車方向，強調「個人看法」同意發牌規管，解釋香港的公共交通在世界領先，點對點交通需求佔逾1%，尤其是旅客對服務有需求，不過服務質量安全也重要。她說，有合法網約車平台可以讓乘客便捷安全召車，而乘客亦可就行程作提供意見回饋，實時監察服務是否到位。

運輸及物流局提出發牌予網約車平台，不過文件沒有寫明是否只限的士及出租汽車才准提供服務。（鄭子峰攝）

不過，立法規管網約車的焦點，在於會否增發現時僅1500張的出租車許可證，而非只有的士可以參與網約車。陳美寶未有正面回應，只表示「數目一定要諗，拭目以待」，目前先以規管平台角度出發，令平台召喚的車都是「有牌車」，數目未定，引用外國的例子，當網約車不斷增加，會令到隨街截到的的士減少。

她否認先處理平台的做法是「本末倒置」，政府亦非害怕的士業界，不過認為業界提出對的士牌價的關注，「好多好有道理」預告交通諮詢委員會下月中會約見在港營運的4間網約車平台，了解在外地營運的實際情況。