陳美寶：交諮會下月約見網約車營辦商　東九集運系統研增藍田北站

政府計劃今年為網約車平台規管訂定立法建議，運輸及物流局局長陳美寶表示，已委託交通諮詢委員會成立小組，安排下月與不同網約平台營辦商會面，聽取意見。至於東九龍智慧綠色集體運輸系統，陳美寶透露當局經綜合考慮後，決定更改走線，並增設「藍田北」站。另外，陳美寶指首支的士車隊最快三月投入服務。



運輸及物流局局長陳美寶。

運輸及物流局局長陳美寶日前接受報章專訪，談到政府規管網約車平台的工作進展，指當局已委託交諮會成立小組，安排二月與不同網約平台營辦商會面，又指會參考內地網約平台操作經驗，保留一定程度彈性。她期望，網約平台可以同時保障市民以及平台自身，並確保服務質素，指當局會在發牌時訂立具體條款。

另外，就的士車隊，陳美寶指首隊「領頭羊」車隊最快三月投入服務，並會作為示範，又指期望的士車隊的制度，日後可以陸續擴展至全港18,000輛的士。按發牌規定，中標車隊須在今年六月底前，完成籌備工作並投入服務。

政府前年提出興建三個集體運輸項目，陳美寶指，啟德項目去年已完成意向書收集，今年將率先展開招標，而洪水橋／厦村項目，政府亦於上月開始徵集意向書，3月底截止，預計明年展開招標。

東九龍集體運輸系統擬改走線 增設「藍田北」站

至於東九龍智慧綠色集體運輸系統，陳美寶透露當局去年收到35份意向書，經綜合考慮後，政府決定更改走線，將部分藍田穿山隧道改為上山路段，並增設「藍田北」站，預計於2026年招標。

陳美寶解釋，有建築商反映藍田穿山隧道的成本較貴，亦有住在山上的居民反映無法使用隧道，故決定將原來走線略移向偏藍田北方向，增設「藍田北」站，以覆蓋興田、藍田及德田三個屋邨，而該站將連接油塘站。