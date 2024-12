網約車TADA今試行預約費最低$8　CEO盼港府盡快公布規管平台細節

標榜「零佣金」的新加坡網約車平台TADA今起(12日)在香港試行,覆蓋區域包括港島區、九龍區以及香港國際機場,100元以下的車程每次收取8元預約費,100元以上,則收取9元預約費。

TADA行政總裁Sean Kim稱,TADA將提供的士及私家車預約服務,目前近4000名司機註冊,反應超預期。他認為,規管網約車並非要限制業界發展,相信法例能保障司機和乘客進行公平交易,期望港府盡快公布立法細節,有助公司規劃未來方向。

運輸署指,政府對透過不同通訊科技,包括使用互聯網或流動應用程式召喚或預約個人化點對點交通服務均持開放態度,惟這些平台必須確保其支援的載客服務合乎法規,以保障乘客的安全及利益,包括有關車輛必須根據《道路交通條例》(第374章)的規定,領有有效的出租汽車許可證。



標榜「零佣金」的網約車平台TADA今日起(12日)在本港推出試行乘搭服務,覆蓋區域包括港島區、九龍區以及香港國際機場。(黃浩謙攝)

提供的士及私家車預約服務 近4000司機註冊 私家車司機佔多

行政總裁Sean Kim表示,TADA將提供的士及私家車預約服務,目前約3000至4000人註冊成為司機,私家車司機的比例較的士司機多,數字仍在增長,反應超出預期。

試行區域暫不包新界 目標明年上半年擴展

試行乘搭服務覆蓋區域包括港島區、九龍區以及香港國際機場。被問到為何不包括新界區,他指技術上已經準備就緒,試行範圍當然越大越好,但同時希望確保服務質素,故先在部份地區測試市場的需求和供應。他又指,屆時應用程式會列明服務範圍,減少司機和乘客出現混淆的情況。區域總經理蔡裕翰補充,目標在明年第一季或第二季擴展至其他區域。

+ 1

100元以上車程收9元預約費 乘客以現金或信用卡付款

TADA標榜「零佣金」,但對車資100元以下的車程,每次收取8元預約費;車資100元以上,則收取9元預約費。屆時乘客可以用現金或信用卡繳付費用。TADA表示,期望讓司機賺取更多車資的收入分成,並讓乘客享有更公平的收費。

稱市場不能沒競爭者 業務涵蓋東南亞等地

TADA於2018年在新加坡成立,業務涵蓋柬埔寨、新加坡和泰國等地。Sean認為,香港性質與新加坡相似,擁有良好市場架構和密集人口,他又留意到本港的士車費較高,期望進軍香港市場,首先推出試行乘搭服務。

多個網約車平台陸續進軍香港,包括「高德打車」、「滴滴出行」等;Uber目前亦提供的士及網約車服務,佔據市場龍頭地位。Sean表示不怕競爭,希望先專注業務及改善服務,而且其最大特點是「零佣金」,期望為業界帶來不同價值,又形容市場不能沒有競爭者。

稱網約車並非與的士「爭生意」

網約車與的士爭論不休,過往更有的士司機「放蛇」舉報網約車。Sean認為,網約車與的士之爭不只是在香港發生,其他國家亦出現類似情況,他強調網約車並非與的士「爭生意」(not taking the business out of taxi),只是希望促進司機和乘客之間的配對,期望雙方能互相理解。

稱網約車立法能保障司機乘客 盼政府盡快公布細節

政府規管網約車平台尚未有定論,目標在2025年完成相關立法建議,但TADA已宣布進軍香港。Sean表示,相信公司能與港府及業界分享經驗,因其業務涵蓋不同地區,其中新加坡已就規管網約車立法;柬埔寨則未有立法。

他認為,規管網約車並非要限制業界發展,相信法例能保障司機和乘客進行公平交易,期望政府盡快公布立法細節,有助公司規劃未來方向。

多項迎新優惠:首五次乘車88折、Mox用戶380元迎新獎賞

至於TADA今次試行的迎新優惠,TADA指有多項,包括夥拍渣打銀行旗下的虛擬銀行Mox,向新乘客送上高達380元的迎新獎賞;乘客只需下載TADA應用程式便可享有高達240元折扣,包括首五次乘車88折優惠(每次上限25元折扣),以及兩次往或返機場的58元折扣優惠,有效期至明年1月31日。應用程式可於Apple App Store及Google Play下載。

的士業界周國強:如所招攬私家車未有出租汽車許可證 形同挑戰法律

TADA將提供的士及私家車預約服務,的士小巴商總會理事周國強稱暫未清楚TADA試行模式及招攬的私家車是否有出租汽車許可證,周國強認為在的士預約方面,業界歡迎多一個網約平台,但如招攬的私家車未有出租汽車許可證,形同挑戰法律,希望當局三思及留意。

運輸署:有關車輛必須領有有效出租汽車許可證

運輸署回應指,政府對透過不同通訊科技,包括使用互聯網或流動應用程式召喚或預約個人化點對點交通服務(即的士或出租汽車),均持開放態度,惟這些平台必須確保其支援的載客服務合乎法規,以保障乘客的安全及利益。

運輸署指根據現行法例,任何人士或機構如欲安排私家車作出租或取酬方式載客,有關車輛必須根據《道路交通條例》(第374章)的規定,領有有效的出租汽車許可證。

明年內就規管網約車平台、合規車輛類別和數目等制訂立法建議

運輸署又指,政府正積極研究規管網約車平台,會因應研究結果和持份者的意見,在明年內就規管網約車平台、合規服務的車輛類別和數目,以及平台、車輛和司機的相關牌證要求等制訂規管的立法建議。