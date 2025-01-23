毛樂禮當選大律師公會新主席　維護法治等公會核心價值不會改變

香港大律師公會今日（23日）舉行周年大會及換屆選舉，原副主席、資深大律師毛樂禮當選新一任主席，兩名副主席分別由資深大律師許紹鼎及資深大律師薛日華出任。毛樂禮當選後表示，大律師公會維護法治和司法獨立的核心價值不會改變，又稱留意到海外法官減少，但認為法律界及市民都支持非常任法官制度，稱對有新法官加入感到樂觀。



毛樂禮當選後表示，上屆執委會有四分三會員留任或再度當選，反映公會團結與方向一致，又指維護法治和司法獨立是公會核心價值，不會改變。

對於多名海外法官近年離任，毛樂禮指，現時只有6名海外法官，人數較過去少，但不影響終審法院工作。他相信，法律界及公會，以至市民，都支持非常任法官制度，雖然找新的海外法官會有一定挑戰，但他對有新法官加入感到樂觀。

他又提到，基本法23條落實接近一年，法庭將陸續審理相關案件，對於社會上有聲音指香港應專注發展經濟，他認為，經濟與法治兩者沒有衝突，相輔相成，但稱在國家安全法律下，行政當局要小心行使權力。被問及國安法生效至今，當局有無合理行使權力，他說涉及判斷，包括政治判斷。

毛樂禮。（歐嘉樂攝）

毛樂禮任副主席六年 頻外訪出席國際會議

早前有消息指，毛樂禮夥拍許紹鼎、薛日華、有意留任的名譽秘書及財政嚴永錚，以及副名譽秘書王永愷組成的團隊，獲得三位資深大律師提名，包括前律政司司長兼公會前主席袁國強、前主席陳景生，以及夏偉志。

大律師公會副主席毛樂禮（左一）。

毛樂禮在2017至2019年，以及2022至2024年擔任公會副主席，期間多次代表公會到訪內地及海外，包括英國、法國、新加坡等等，推廣香港普通法制度、高水平法律服務及國際仲裁的獨特優勢。

毛樂禮。

毛樂禮於2000年取得香港大律師執業資格，並於2016年獲委任為資深大律師，執業範圍非常廣泛，擅長民事訴訟、公司法及國際事務等領域，他亦是一名新加坡註冊外國律師，在新加坡國際商事法庭擁有出庭發言權。

毛樂禮曾於2018至2021年間，擔任高等法院暫委法官，並自2021年10月起獲委任為原訟法庭特委法官。至於他的兩名副手，許紹鼎曾任律致司副刑事檢控專員，專攻刑事案件，薛日華則主要從事公司、銀行、一般商業及公法範疇。

薛日華（左）與馬道立合照。（黃寶瑩攝）