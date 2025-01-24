元朗命案︱一文看清被捕人名單　6人均屬屯門新義安「肥富」派系

元朗喜業街周三（22日）發生謀殺及傷人案，有黑社會「和勝和」背景的24歲陳姓男子「師傅仔」，離開樓上吧準備搭的士時，遭眾刀煞駕車包圍，亂刀斬死。警方至今共拘捕6名涉案男子，全部有黑幫「新義安」背景，均屬活躍於屯門三聖邨的「新義安」頭目「肥富」派系，分別跟隨「跛手」、「梳欏」及「華Dee」等人，被捕人大多有刑事案底。



兩名疑犯在泰國曼谷被拒入境，周四（23日）乘航機回港被捕；圖為尼日利亞籍疑犯。

消息指，命案發生後，警方透過情報收集及翻查大量閉路電視片段，已迅速鎖定多名行兇者身份，至今共拘捕6人，年齡介乎20至29歲。

周三（22日）下午3時，警方在屯門拘捕一名姓馮男子，暱稱「細龜」，住所內檢獲672粒懷疑太空油毒品煙彈。同日傍晚約6時，警方再於機場及時拘捕一名姓黎男子，暱稱「死氣喉」。

同時，警方已掌握有兩名男疑犯於同日較早時間乘飛機前往曼谷，遂立即透過警務協助機制，通報泰國有關當局。二人抵達曼谷機場後，即被拒絕入境，周四（23日）下午乘航機回港，警方遂在機場拘捕尼日利亞籍姓黃男子，暱稱「Nelson」，以及姓邱男子，暱稱「雪糕」。

消息指，警方再於昨晚7時許，在元朗區兩屋邨單位，拘捕姓趙男子「花生」及姓卓男子「阿強」。

被捕6名屯門新義安男子名單



1. 姓馮男子，暱稱「細龜」，跟隨「跛手」

2. 姓黎男子，暱稱「死氣喉」，跟隨「跛手」

3. 尼日利亞籍姓黃男子，暱稱「Nelson」，跟隨「跛手」

4. 姓邱男子，暱稱「雪糕」，跟隨「梳欏」

5. 姓趙男子，暱稱「花生」，跟隨「華Dee」

6. 姓卓男子，暱稱「阿強」，跟隨「跛手」

消息稱，6人分別跟隨屯門新義安小頭目「跛手」、「梳欏」及「華Dee」，屬屯門三聖「肥富」派系。被捕男子大多有案底，當中最年輕、年約20歲的死氣喉，更曾參與2023年1月的元朗「刀手斬閘」事件。

據知，「刀手斬閘」事件涉及「搶人才」，跛手一名叫「龍仔」的手下，過底勝和追隨頭目「阿南」，結果龍仔被家法伺候。但跛手未肯罷休，再「拖馬」召刀手，到安樂路安樂工業大廈、屬於阿南的樓上無牌吧尋仇，但工廈大閘鎖上，他們「摸門釘」，唯有不斷以刀敲打閘門。警方經調查後，同日在區內拘捕5名男子，涉嫌「毆鬥」，當中包括死氣喉、跛手及其大佬肥富。

▼2023年1月元朗刀手斬閘▼

2023年1月，大批男子持刀於安樂工業大廈對開聚集。（網上圖片）

▼閉路電視拍得元朗命案經過▼



4輛車先後到場包抄攔截兩名事主，其後10多名刀手下車追斬兩人。（網上影片截圖）

元朗謀殺及傷人案發生於本周三（22日）清晨5時許，暱稱「師父仔」的陳姓24歲男子、偕28歲姓鄭男子及兩名女友人，在喜業街喜業工廠大廈樓上無牌酒吧消遣後，甫離開工廈，即有4部車駛至將他們「閘停」，多名刀手落車，不由分說向兩男亂刀施襲。

有閉路電視拍下案發經過，一行人登乘的士之際，4輛私家車約13名刀手隨即下車，分別追斬2人。他們分頭逃走，其中身穿白衣的師父仔其後折返現場，嘗試打開的士車門欲登車，但再被不同刀手連斬多刀，倒臥血泊之中。

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師父仔身中多刀，送院後不治；鄭男亦中刀，清醒送院，經搶救後情況穩定，他聲稱沒有黑社會背景，亦無欠債或與人結怨。

消息指，死者師父仔有勝和背景，疑因爭女招致殺身之禍。而元朗勝和及屯門新義安之間早有積怨，過去兩年曾經發生多次衝突。

白衣男子倒臥血泊中。(網上影片截圖)

▼事後警方封閉現場調查



警方封鎖現場調查。（蔡正邦攝）