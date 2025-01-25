美議員再提制裁港官議案　港府：嗤之以鼻、無懼任何威嚇

特區政府今日（25日）指有美國國會議員再次提出所謂「法案」，要求檢視將多位香港政府官員、多位法官和檢控官列入所謂「制裁」名單，妄圖恫嚇維護國家安全的有關特區人員，並以不實和偏頗言論，刻意誤導公眾、抹黑《香港國安法》，表示強烈譴責。發言人稱，港府對所謂「制裁」嗤之以鼻，無懼任何威嚇，並強烈敦促該等美國政客認清事實，立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。



發言人重申，香港的司法制度一直深得國際社會推崇。任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預香港特區的司法程序，都是破壞香港特區的法治行為，應受譴責。發表有意圖干擾或妨礙司法公正的言論，或作出有同樣意圖的行為，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。



金鐘添美道政府總部。（黃偉民攝）

美國國會眾議員金映玉（Young Kim）與麥高文（Jim McGovern）聯手提出一項新法案，要求制裁48位未曾受到美國制裁的香港官員和司法人員，名單包括律政司司長林定國、維護國家安全委員會秘書長歐智光、警務處處長蕭澤頤、終審法院首席法官張舉能、《國安法》指定法官蘇惠德、刑事檢控專員楊美琪、副刑事檢控專員周天行等。

批美國政客大放厥詞 卑劣用心昭然若揭

特區政府發言人說，香港特區負有維護國家安全的憲制責任。根據《聯合國憲章》為基礎的國際法及國際慣例，維護國家安全是所有主權國家的固有權利。很多普通法司法管轄區，例如美國、英國、加拿大、澳洲及新西蘭等西方國家及新加坡等，都制定了多部維護國家安全的法律。美國政客卻對此視而不見、大放厥詞，是典型的政治霸權和虛偽的雙標。

發言人又稱，二○一九年發生的「黑暴」和港版「顏色革命」嚴重危害香港社會安寧，《香港國安法》實施四年多以來，讓廣大香港市民生活和經濟活動迅速回復正常，營商環境得以恢復並持續改善：根據《世界經濟自由度2024年度報告》，香港在165個經濟體中獲評為全球最自由經濟體；而根據《2024年世界競爭力年報》，香港的排名更上升兩位至全球第五位。惟該等美國政客對有關實況執意置若罔聞，更公然叫囂向履職盡責的特區人員作出所謂「制裁」，其拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭，特區政府予以強烈譴責。

香港終審法院。(資料圖片)

律政司檢控決定基於證據 法庭獨立行使審判權

發言人續指出，特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。律政司按《基本法》第六十三條主管刑事檢控工作，所有檢控決定基於所有可接納的證據和適用法律進行客觀分析後作出。司法機關依法獨立行使審判權，而所有面對刑事指控的人都享有接受公平審訊的權利。法院嚴格按照證據和所有適用法律判案，案件不會因涉案者的職業、政治理念或背景而在處理上有所不同；而控方有責任在毫無合理疑點下證明被告人犯罪，被告人才可被法庭定罪。